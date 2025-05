How To Prevent From Heatstroke: तपती गर्मी से बढ़ा लू का प्रकोप, रहें सतर्क! जानें लक्षण, जोखिम और सावधानियां

How To Prevent From Loo: 25 मई से नौतपा शुरू हो गए हैं. इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है और गर्मी चरम पर पहुंच जाती है. इस आर्टिकल में हम तेज गर्मी, लू से जुड़ी सभी जरूरी बातें आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें.

Advertisement

X