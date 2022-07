Smell From Clothes: बारिश के मौसम में कपड़ों से आती है बदबू? इन तरीकों से चुटकियों में दूर करें दुर्गंध

बारिश का मौसम आ चुका है और इस मौसम की सबसे खराब चीज यह लगती है कि इस मौसम में आप चाहे जितनी बार अपने कपड़े धो लें, उनमें से महक आने की जगह उनमें से तीखी दुर्गंध आती है. ऐसा हवा में नमी के कारण होता है जो कि हर प्रकार के कपड़ों को अपना निशाना बनाती है. हालांकि अगर उन कपड़ों को धूप में थोड़ी देर के लिए डाल दिया जाए तो वह स्मेल खत्म हो जाती है लेकिन कई लोग कपड़ों से आने वाली इस स्मेल से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं. अगर आप भी बारिश के मौसम में कपड़ों से आने वाली इस दुर्गंध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीचे बताई हुई ट्रिक्स आजमा सकते हैं.

1. मशीन में कपड़े इकट्ठा ना करें (Don’t Collect Clothes In The Machine)

(Image Credit : Getty images)

अक्सर देखा जाता है हममे से कई लोग कपड़े यूज में आ जाने के बाद सीधे मशीन में ही कपड़े डाल देते हैं. यानी कि कपड़े उतारे और सीधे मशीन में फेंक दिए ताकि धोते समय कपड़े इकट्ठे करने की मेहनत ना करनी पड़े. अगर आप ऐसा करते हैं तो मॉनसून में आपके कपड़ों से बदबू ही आएगी क्योंकि समय के साथ दुर्गंध बढ़ती जाती है. स्मेल से बचने के लिए कपड़ों को हैंगर पर लटकाएं या फिर खुली जगह में रखें. कपड़े धोने की टोकरी या वॉशिंग मशीन में ढेर लगाकर नहीं रखें.

2. नींबू का रस (Lemon juice)

नींबू की प्रकृति अम्लीय होती है इसलिए यह मटमैली गंध पैदा करने वाले कवक को खत्म कर सकता है. कपड़ों को स्मेल से बचाने के लिए बस पानी में नींबू का रस मिलाएं और उसमें कपड़ों को डाल दें और फिर धो लें. या फिर इस घोल को कपड़ों पर उस जगह लगाएं जहां से दुर्गंध आती है. इसके बाद पानी से धो लें.

3. सिरका (Vinegar)

घर में रखा सिरका खाने की चीजों में उपयोग होने के अलावा कपड़ों की दुर्गंध को दूर करने में भी प्रयोग आता है. दरअसल, सिरका की प्रकृति भी अम्लीय होती है और यह दुर्गंध फैलाने वाली वैक्टीरिया को मारता है. कपड़ों की स्मेल दूर करने के लिए दुर्गंध वाली सतह पर सिरका डालें और फिर कपड़े को सादा पानी से धो लें. आप देखेंगे कि कपड़े की दुर्गंध जा चुकी है.

4. मीठा सोडा (Baking soda)

मीठा सोडा कपड़ों से आने वाली स्मेल और दुर्गंध पैदा करने वाले वैक्टीरिया को करता है. इसलिए एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा डालें और कपड़ों को थोड़ी देर के लिए उसमें गला दें. इसके बाद उन्हें सादा पानी से धो लें.

5. अपनी अलमारी में चॉक या सिलिकॉन पाउच रखें (Place Chalk Or Silicon Pouches In Your Wardrobe)चॉक या सिलिकॉन पाउच कपड़ों की दुर्गंध को अब्जॉर्ब कर सकते हैं इसलिए अपने कपड़ों को सूखा और खुशबूदार बनाने के लिए अलमारी में चाक या सिलिकॉन पाउच की रखें. ऐसा करने से कपड़ों में बदबू नहीं आएगी.

6. कमरे में सुखाएं कपड़े (Dry clothes in the room)

(Image Credit : Getty images)

बारिश में सूरज कम निकलता है इसलिए कपड़े मशीन में सुखाने की अपेक्षा अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पर सुखाएं. अगर वेंटिलेशन के लिए खिड़की ना हो तो कमरे में कपड़े डालें और पंखा चालू कर दें.

7. वोदका (Vodka)

वोदका से मौसम की नमी के कारण आने वाली स्मेल को कम किया जा सकता है. कपड़ों की स्मेल दूर करने के लिए थोड़ी सी वोदका लें और उसमें थोडा सा पानी मिलाएं. इससे वह पतली हो जाएगी और उसे सीधे दुर्गंध वाली जगहों पर लगाएं. थोड़ी ही देर में बदबू गायब हो जाएगी.

8. अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें (use a good detergent)

कपड़े धोने के लिए अच्छे खुशबूदार डिटर्जेंट का प्रयोग करें. कपड़े को लगभग 10-15 मिनट के लिए फैब्रिक सॉफ्नर में भिगोएं जिससे स्मेल नहीं आएगी.



9. कपड़ों को सूखी जगह पर रखें (keep clothes in a dry place)

कपड़ों में नमी के कारण स्मेल आने लगती है इसलिए कपड़ों को स्मेल से बचाने के लिए कपड़ों को सूखी जगह पर रखें. इससे न सिर्फ आपके कपड़े बदबू से बचेंगे बल्कि उनमें अच्छी महक भी आएगी.

10. लंबे समय तक यूज ना करें (Do not use for a long time)

कपड़ों के ज्यादा प्रयोग ना करें. कई बार लोग कपड़ों को एक से अधिक बार पहन लेते हैं जिससे उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे दुर्गंध आने लगती है.