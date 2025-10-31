scorecardresearch
 

मां के शरीर में कैसे बनता है दूध? ‘लिक्विड गोल्ड’ से शुरू होती है कहानी...बच्चे को सीने से लगाते ही ऐसे बनने लगता है मिल्क

Breast Milk Production Process: मां का शरीर डिलीवरी के कुछ घंटों में दूध बनाना शुरू कर देता है. इसके पीछे क्या साइंस होता है और मिल्क प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

पहला दूध ‘कोलोस्ट्रम’ कहलाता है जिसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं. (Photo: ITG)
Breast Milk Production Process: जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, तो उसके शरीर में एक अद्भुत केमिकल प्रोसेस होती है जिससे मां के शरीर में बच्चे को पर्याप्त पोषण देने के लिए दूध तैयार होने लगता है. इसे प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ संयोजन माना जाता है क्योंकि मां का शरीर ही सबसे पहले अपने बच्चे की आवश्यकताओं को समझता है. डिलीवरी के बाद मां का पहली बार जो दूध निकलता है, उसे कोलोस्ट्रम (Colostrum) कहते हैं. हालांकि कई बार कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद दूध आने में समय लगता है तो कुछ को सही समय पर आ जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, महिलाओं के शरीर में दूध बनना, डिलीवरी कैसी रही है, मां की सेहत कैसी है, जैसे कारकों पर निर्भर करती है.

दरअसल, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है बल्कि मां और बच्चे के बीच बनने वाला पहला गहरा रिश्ता होता है जिसमें प्यार, स्पर्श और सुऱक्षा तीनों शामिल होते हैं. अब ऐसे में ये समझना कि मां के शरीर में दूध कैसे बनता है और किन कारणों से दूध की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. यह न केवल जानकारी के लिए जरूरी है बल्कि मां बनने वाली महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार होने के लिए भी काफी जरूरी है.

'कोलोस्ट्रम' क्या होता है और बच्चे के लिए इतना जरूरी क्यों है?

मुंबई के फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. हिना शेख ने Aajtak.in को बताया, 'डिलीवरी के कुछ घंटों या दिनों के भीतर स्तनों में जो पहला दूध बनता है, उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है. यह दूध गाढ़ा, सुनहरा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है.'

'इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इम्युनोग्लोबुलिन ए (एंटीबॉडी), लैक्टोफेरिन (प्रोटीन जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है), ल्यूकोसाइट्स (श्वेत रक्त कोशिकाएं) और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर (एक प्रोटीन जो कोशिका वृद्धि करता है) होती हैं जो आपके शिशु की इम्यूनिटी बनाने में मदद करते हैं. इस दूध को बच्चे की प्राइमरी वैक्सीन कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो नवजात को शुरुआती इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं.' 

'इस प्रोसेस को सिर्फ दूध निकलना नहीं कहते बल्कि यह कई हार्मोनों, ग्रंथियों, नसों और सिग्नल्स का ग्रुप होता है इसलिए बच्चे को शुरुआत में 'कोलोस्ट्रम' दूध पिलाना होता है ताकि उसके बाद मैच्योर मिल्क बनने लगे. शिशु के जन्म के 2 से 4 दिनों के अंदर कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क में बदल जाता है.'

डिलीवरी के तुरंत बाद मां के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है?

डॉ. हिना शेख ने बताया, 'डिलीवरी होने के बाद हम बच्चे को मां को देते हैं और उसे हम कंगारू मदर केयर यानी स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं. उसके बाद जब बच्चा निपल्स को मुंह में लेता है या फिर स्टिमुलेट करता है तो नर्व में एक हॉर्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं. फिर प्रोलैक्टिन रिलीज होने के बाद में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. फिर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये 2 हॉर्मोन्स की वजह से बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाता है.' 

'शुरुआत में जो मिल्क (कोलोस्ट्रम) होता है, वो बहुत ही गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है. वहीं जो मैच्योर मिल्क होता है, उसको बनने के लिए 3 से 5 दिन लगते हैं यानी बेसिकली बेबी के स्टिमुलेशन की वजह से हॉर्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन्स की वजह से मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है.'

दूध बनने की प्रक्रिया को ऐसे समझें

  • प्रेग्नेंसी की शुरुआत में शरीर में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं, जो ब्रेस्ट को दूध बनाने के लिए तैयार करते हैं.
  • प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है जो मिल्क प्रोडक्शन शुरू करने में मदद करता है.
  • ब्रेस्ट के अंदर छोटे-छोटे दूध बनाने वाली थैली (Alveoli) बनती हैं, जिनकी संख्या प्रेग्नेंसी में बढ़ जाती है.
  • हर अल्विओलस में सेक्रेटरी सेल्स (Secretory Cells) होते हैं जो दूध में प्रोटीन, फैट, लैक्टोज और एंटीबॉडीज बनाती हैं.
  • बच्चे के जन्म के बाद, जब वह मां का दूध पीता है तो निप्पल की नसों से दिमाग को सिग्नल जाता है.
  • दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो दूध को नलिकाओं के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है. इसे लेट-डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं.
  • डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार, जन्म के पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध देना चाहिए.
  • जैसे-जैसे बच्चा ठोस खाना खाने लगता है, दूध की मांग घटती है और शरीर धीरे-धीरे दूध बनाना बंद कर देता है.

सामान्यतः नॉर्मल और सी-सेक्शन डिलीवरी में दूध बनने में कितना समय लगता है?

डॉ. हिना कहती हैं, 'दूध बनने में जो नॉर्मल डिलिवरी और सी सेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है. नॉर्मल डिलिवरी वाली महिलाओं को दूध जल्दी आ जाता है और सी-सेक्शन में थोड़ा लेट होता है. इसका कारण है कि सी सेक्शन के बाद मदर को टांके लगे रहते हैं, रिकवरी में समय लगता है तो इनिशियल फर्स्ट डे बेबी को फीडिंग करने में डिफिकल्टी हो जाती है. तो बेसिकली स्किन टु स्किन कॉन्टैक्ट जब बेबी का डिले होता है तो जैसे हमने पहले बताया स्किन तो स्किन कॉन्टैक्ट से हॉर्मोन रिलीज होता है और जितना जल्दी हम स्किन तो स्किन कॉन्टैक्ट करें उतना ही जल्दी मिल्क प्रोडक्शन इनक्रीज हो जाएगा. कोशिश यही करनी चाहिए कि डिलीवरी के बाद बेबी को स्किन टु स्किन कॉन्टैक्ट कराया जाए.'

'लेकिन मां को स्टिच लगे होते हैं तो बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी डिले हो जाता है और उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन में डिले होता है. मैच्योर मिल्क दोनों को सेम टाइम पर आना चालू होता है. महिलाएं लेटी भी हुई हैं तो जो नर्स हैं या जो भी हैं रिलेटिव, वो बेबी को लेकर थोड़ा स्किन टु स्किन फीडिंग कॉन्टैक्ट दें ताकि उनका दूध बनने में डिले नहीं हो.'

क्लीवेंडर क्लीनिक के मुताबिक, नॉर्मल डिलीवरी के बाद अधिकांश माताओं में बच्चे को जन्म देने के 2–3 दिन बाद दूध बनना शुरू हो जाता है. वहीं सी-सेक्शन (C-section) के बाद या अन्य जटिलताओं (जैसे स्वस्थ न होना, डिलीवरी में मुश्किल होना, डिलीवरी में ब्लीडिंग होना) के कारण यह समय थोड़ा लंबा हो सकता है. सी-सेक्शन के मामले में दूध आने में थोड़ी देरी देखी गई है.

कई बार नई मां कहती हैं कि दूध नहीं आ रहा, इसका कारण क्या हो सकता है?

डॉ. हिना ने कहा, 'मिल्क प्रोडक्शन कम होने के बहुत सारे कारण हैं. पहला कॉमन कारण ये है कि जब पहली बार बेबी और मदर के बीच जो बॉन्ड बनता है वो काफी नया होता है तो एजुकेशन भी कम रहती है. ऐसे में कोलेस्ट्रम आता है तो मदर को लगता है कि मिल्क कम आ रहा है. लेकिन उन्हें ये जानने की जरूरत होती है कि कोलोस्टम की सप्लाई कम ही रहती है और मैच्योर मिल्क की सप्लाई अधिक रहती है लेकिन उसे आने में कुछ दिन का समय लगता है. इसलिए नई माताओं को अवेयरनेस, नॉलेज देना जरूरी होता है और उनकी काउंसलिंग भी करनी चाहिए.'

'वहीं बेबी का जो लैच होता है वो प्रॉपर होना चाहिए. लैचिंग और सकिंग रिफ्लेक्स अगर अच्छे से आ गया तो फिर मिल्क प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. कई बार बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि टंग-टाई है तो बच्चा सकिंग नहीं कर पाता जिससे मिल्क प्रोडक्शन कम होने लग जाता है. वहीं अगर मां को कोई इश्यूज हैं जैसे कि इनवर्टेड निपल्स, रिट्रैक्टेड निपल्स या फिर सोर निपल्स. तो भी वो पूरी तरह से लैचिंग (निप्पल और एरोला के एक बड़े हिस्से को पकड़ना) नहीं हो पाती.'

'अगर मदर की कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, लपेक्टोमी हुई है या कुछ ब्रेस्ट के इश्यूज है तो उस वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है. मदर को अगर कुछ प्रॉब्लम हैं जैसे हाइपोथाइरॉइडिज्म, डायबिटीज या फिर पीरियड्स जल्दी चालू हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी मिल्क सप्लाई थोड़ा कम हो जाती है.'

'जो मुख्य प्रॉब्लम है वो ये है कि स्ट्रेस मिल्क प्रोडक्शन को कम कर देता है. कारण है कि स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल रिलीज होता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो काउंसलिंग जरूरी होता है कि स्ट्रेस ना लें. जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा.'

'कई बार कुछ एंटी डिप्रेशन, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स या फिर कुछ सर्दी-खांसी की दवाी लेने से भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है. तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं मिल्क सप्लाई कम होने के.'

दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए. मदर का कैलोरी इंटेक अच्छा होना चाहिए. वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए कम से कम 3 से 4 लीटर. मां का रेस्ट टाइम और रिकवरी टाइम भी अच्छा होना चाहिए. कम से कम 8 से 9 घंटे की गहरी नींद जरूर लें. इसके अलावा खाने में प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाकर मिल्क प्रोडक्शन को तेज कर सकते हैं.

एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि यदि बच्चे को दोनों ब्रेस्ट से फीडिंग कराएं ताकि उनमें स्टिमुलेशन बना रहे और मिल्क प्रोडक्शन में मदद मिलती रहे.

---- समाप्त ----
