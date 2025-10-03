Honeymoon Packing Tips: हनीमून ट्रिप पर ये चीजें साथ रखना ना भूलें कपल! नोट करें पैकिंग टिप्स

अगर आप अपने रोमांटिक हनीमून की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्मार्ट पैकिंग का खास ध्यान जरूर रखना चाहिए. शादी की भागदौड़ के बाद जब वक्त सुकून भरे सफर का आता है तो जल्दबाजी में कई लोग जरूरी चीजें साथ रखना भूल जाते हैं. कई बार लोगों को हनीमून पर निकलने के बाद याद आता है कि चार्जर, दवाएं जैसी चीजें घर पर ही रह गई हैं. ऐसे में आपका हनीमून कुछ चीजों की वजह से परेशानी में बीत सकता है जो कि कोई भी नया जोड़ा नहीं चाहता. आइए जानते हैं हनीमून पर कौन-कौन सी जरूरी चीजें साथ रखना ना भूलें.

कैरी-ऑन बैग

कैरी-ऑन बैग एक छोटा और पोर्टेबल बैग होता है, जिसे आप पूरी ट्रिप में अपने साथ रख सकते हैं. हवाई जहाज में भी इसे अपने साथ कैबिन में लेकर जा सकते हैं.

क्या रखना चाहिए कैरी-ऑन बैग में?

• ID प्रूफ: ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट

• ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स: टिकट, वीजा, इंश्योरेंस पेपर और एक पेन

• डिवाइसेज: फोन, टैबलेट, कैमरा

• चार्जर और अडैप्टर: ताकि बैटरी कभी धोखा न दे

• पेमेंट ऑप्शन: ट्रैवल कार्ड और थोड़ा कैश

• मनोरंजन: किताब या अपनी पसंद की कोई मनोरंजन सीरीज/ शो डाउनलोड कर लें

• टॉयलेटरीज और मेडिसिन्स: बेसिक स्किन केयर और जरूरी दवाइयां

• पानी की बोतल: हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है

• ईयरप्लग या हेडफोन: फ्लाइट में सुकून के लिए

• ट्रैवल पिलो और सॉक्स: आरामदायक नींद के लिए

• ब्लैंकेट-चादर: ठंड लगने पर काम आ सकता है

हनीमून के लिए सूटकेस पैकिंग

सूटकेस में कपड़े, टॉयलेटरीज (पर्सनल केयर आइटम्स) और एक्सेरीज पैक करना बेहतर है.

जानिए कौन से कपड़े रखने चाहिए हनीमून पर?

हनीमून के लिए कपड़े पैक करते समय आपको आराम, मौसम और स्टाइल तीनों का ध्यान रखना चाहिए. आप अपने सूटकेस में टी-शर्ट्स, स्लीवलेस टॉप्स (टैंक्स), फुल स्लीव शर्ट्स और कैज़ुअल स्वेटशर्ट जैसे हल्के और आरामदायक कपड़े रख सकते हैं. अगर डेस्टिनेशन थोड़ा ठंडा है तो आउटवियर जैकेट जरूर शामिल करें. नीचे पहनने के लिए कैज़ुअल पैंट्स, ड्रेस पैंट्स या ड्रेसेज़, जीन्स, ट्रैकसूट पैंट्स, शॉर्ट्स और स्कर्ट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन रखें ताकि हर मौके के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध हो.

किसी खास मौके के लिए पार्टी वियर या डिनर आउटफिट्स पैक कर सकते हैं, सोने के लिए नाइटवियर या स्लीपवियर, साथ ही अंडरवियर और मौजे पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए. फुटवियर में ड्रेस शूज या हील्स, कैज़ुअल शूज या स्नीकर्स और सैंडल या खुले जूते शामिल करें ताकि हर एक्टिविटी के लिए आपके पास सही ऑप्शन हो.

हनीमून के लिए टॉयलेटरीज

इसमें की कई चीजे आप कैरी-ऑन बैग में भी रख सकते हैं, इसमें आप टूथब्रश और टूथपेस्ट, माउथवॉश, डिओडरेंट, फेस वॉश और मॉइश्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप बाम, हैंड सैनिटाइजर और वाइप्स, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां, एलर्जी की दवा और ट्रैवल मेडिकेशन (जैसे मोशन सिकनेस की दवा) रख सकते हैं.

जरूरी हनीमून एक्सेसरीज

हनीमून के लिए कुछ जरूरी एक्सेसरीज पैक करना आपके सफर को और भी आरामदायक और स्टाइलिश बना सकता है. आप अपने साथ डे बैग (दिनभर की एक्टिविटीज़ के लिए) और नाइट बैग (डिनर या पार्टी के लिए) रख सकते हैं. सनग्लासेस और हैट्स धूप और आउटडोर ट्रिप्स में काम आएंगे, जबकि लगेज लॉक आपके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है. इसके अलावा आप स्लीप मास्क, कैमरा और चार्जर, इंटरनेशनल अडैप्टर, ज्वेलरी, वॉच जैसी चीजें भी रख सकते हैं.

