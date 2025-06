How to protect from heat wave: दिल्ली और आसपास के राज्यों में गर्मी का कहर...हीट वेव से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तपिश भरी गर्मी, लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को इस मौसम में सावधान और सर्तक रहने की सलाह दी है. साथ ही खुद को हीट वेव से बचाने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं.

