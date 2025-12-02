Fatty Liver: आपकी रोज की ये 3 आदतें सड़ा रही हैं लिवर, The Liver Doc की चेतावनी, आज से ही छोड़ें

Fatty Liver: आजकल गलत खानपान, कम चलना-फिरना और स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल की वजह से लिवर की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. पहले जहां फैटी लिवर की समस्या सिर्फ कुछ लोगों में देखने को मिलती थी, अब वो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों में दिखने लगी है. डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये धीरे-धीरे बढ़कर सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है.

यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स से लेकर डॉक्टर्स तक लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की सलाह दे रहे हैं. 'द लिवर डॉक्टर' के नाम से मशहूर अवॉर्ड-विनिंग लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स, कहते हैं कि अगर आप अपनी रोजाना की खाने-पीने की आदतों में कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर लें, तो फैटी लिवर जैसी बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है. उनकी सलाह के अनुसार, कुछ खास चीजों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है और कुछ आसान लाइफस्टाइल टिप्स अपनाने से आपका लिवर लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है.



डॉ. फिलिप्स ने लोगों को तीन बड़ी गलतियों से बचने की सलाह दी है, ताकि समय रहते लिवर को बचाया जा सके. वो गलतियां कौन सी हैं? चलिए जानते हैं.

1. मीठे ड्रिंक्स से दूरी बनाएं: डॉ. फिलिप्स के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, मीठी चाय और एनर्जी ड्रिंक्स लिवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं. इनमें मौजूद ज्यादा शुगर शरीर में इंसुलिन बढ़ाती है और लिवर में फैट जमा होने लगता है. अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन मीठे पेयों को कम या बंद करना जरूरी है.

2. ज्यादा घी-मक्खन और सैचुरेटेड फैट से नुकसान: कई लोग कुकिंग में घी, मक्खन, नारियल तेल और पाम ऑयल खूब इस्तेमाल करते हैं. डॉ. फिलिप्स कहते हैं कि ये चीजें सैचुरेटेड फैट से भरी होती हैं, जो लिवर में फैट जमा होने की समस्या को और बढ़ा देती हैं. अगर आप लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करें और मात्रा पर कंट्रोल रखें.

3. शराब: डॉ. फिलिप्स साफ कहते हैं, अल्कोहल लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. थोड़ी-सी मात्रा भी लिवर में सूजन, फैट जमा होने और लंबे समय में सिरोसिस का कारण बन सकती है. अगर आप सच में लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो शराब से जितना हो सके, दूर रहें.

ब्लैक कॉफी है फायदेमंद

डॉ. फिलिप्स सलाह देते हैं कि बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी लिवर के लिए काफी फायदेमंद है. इसमें ऐसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो लिवर में फैट कम करने, सूजन घटाने और शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं.



क्या होता है फैटी लिवर?

जब लिवर में उसके कुल वजन का 5% से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है. इससे लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता यानी वो खाना पचाने, शरीर से टॉक्सिन निकालने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने का काम सही ढंग से नहीं कर पाता है.

फैटी लिवर दो तरह का होता है:

अल्कोहलिक फैटी लिवर-शराब की वजह से

नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFLD)- इसे अब MASLD कहा जाता है और ये मोटापा, डायबिटीज, हाई BP और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में ज्यादा होता है.

अगर ध्यान न दिया जाए, तो ये MASH नाम की गंभीर स्थिति में बदल सकता है, जो लिवर फेलियर और लिवर कैंसर तक पहुंच सकती है.

लिवर को कैसे रखें हेल्दी?

अपना वजन कंट्रोल में रखें

रोजाना थोड़ा-बहुत एक्सरसाइज करें

घर का ताजा खाना खाएं

मीठे और अल्कोहल से दूर रहें

समय-समय पर लिवर टेस्ट करवाते रहें

थोड़े-से बदलाव लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं.

