10 दिन में ढीली होने लगेंगी पैंट, गलने लगेगी पेट की चर्बी...डॉ. रयान फर्नांडो ने बताए 3 वेट लॉस तरीके

वजन कम करने के लिए लोग अलग-अलग तरीके और टिप्स अपनाते हैं जिनमें कई लोगों का तो वजन कम हो जाता है और वहीं कई लोगों का नहीं होता. कुछ समय पहले सेलेब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रयान फर्नांडो ने वजन कम करने का एक बेहद आसान और प्रैक्टिकल तरीका बताया है, जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बिना ज्यादा मेहनत अपनाकर वेट लॉस कर सकता है. हालांकि इस तरीके को फॉलो करने के लिए सिर्फ माइंडसेट की जरूरत होगी. यदि कोई इसे कुछ दिन भी फॉलो करता है तो उसे काफी फायदा हो सकता है.



तीन दिन तक करें फॉलो

डॉ. रयान ने कहा, 'सबसे पहले अपने खाने की मात्रा को समझना जरूरी है कि आप कितना खा रहे हैं. सबसे पहले 3 दिनों तक आप जितनी भी रोटी, चावल या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उनकी सही मात्रा नोट करें कि आप कितना खा रहे हैं. इससे पता चलेगा कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं. इसके बाद आप चौथे दिन उस कार्ब की मात्रा को आधा कर दीजिए. शुरुआत में आपका शरीर इस चैंजेज पर रिएक्ट करेगा और आपको भूख लगेगी और कमजोरी भी महसूस होगी. लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा नहीं होगा.

दरअसल, 3 से 4 दिन बाद शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले कम कार्ब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और करीब 10 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपके पैंट ढीली होने लगी है, पेट की सूजन और बेली फैट भी धीरे-धीरे कम होने लगा है. यह वेट लॉस का सबसे भरोसेमंद संकेत हो सकता है.

खाने के बाद वॉक करें

डॉ. रयान ने आगे बताया, 'नाश्ता, दोपहर के खाना और रात के खाने के बाद 20 मिनट की वॉक करने की आदत डालें. इसके लिए अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है. आप चाहें तो आप वॉकिंग के समय मां या दोस्तों से कॉल पर बात कर सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके स्टेप्स हो जाते हैं और आपके स्टेप्स भी हो जाएंगे.'

प्रोटीन और सब्जी अधिक खाएं

डॉ. रयान का कहना है कि आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें और जितना हो सके सब्जी अधिक खाएं. ऐसा करने से आपकी गट हेल्थ सही रहेगी और आप काफी जल्दी वजन कम कर लेंगे.

