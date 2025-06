गलत तरीके से आंखों में आईड्रॉप डालने पर हो सकता है इंफेक्शन, कहीं आप भी तो नहीं करते ये भूल

आई ड्रॉप का इस्तेमाल अक्सर लोग आंखों में जलन, खुजली या फिर दर्द जैसी कई दिक्कतों को दूर करने के लिए करते हैं लेकिन आईड्रॉप आंखों में डालते वक्त सावधानी बरतन बेहद जरूरी है क्योंकि गलत तरीके से आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

X

how to use eyedrops correctly