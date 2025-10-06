15 Days Weight Loss Plan: दिवाली तक हो जाएंगे स्लिम और फिट, 15 दिनों में यूं घटाएं 2-4 किलो वेट

दिवाली तक लगभग 15 दिन बचे हैं और अक्सर लोग इस त्योहार पर एथनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ऐसे में हर कोई अपने आपको फिट करना चाहेगा ताकि वो त्योहार पर अच्छा दिख सके. 15 दिन में वजन कम करना माना कि एक चैलेंज हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है. आप अपनी डाइट, खाने की टाइमिंग और फिजिकल एक्टिविटी में बदलाव करके अपना वजन कम कर सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं.

डाइट में बदलाव

मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम बिल्कुल कम कर दें क्योंकि इन चीजों में शुगर और मैदा होती है और ये वेट लॉस स्पीड को धीमा कर सकते हैं. अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें दाल, पनीर, अंडा, दही, सोया, चना को शामिल करें. ये पेट तो भरते ही हैं और साथ ही साथ क्रेविंग भी कम करते हैं. सलाद, हरी सब्ज़ियां, ओट्स, दलिया डाइट में शामिल करें जिससे फाइबर इंटेक बढ़ेगा और कैलोरी भी बढ़ेगी.

खाने की टाइमिंग

खाने की टाइमिंग का भी इस समय ध्यान रखें. सुबह का ब्रेकफास्ट करना ना भूलें और रात का खाना हल्का रखें और शाम 7–8 बजे तक ले लें. सुबह गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिएं. इससे सुबह-सुबह अपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलेगा. दिन में 3–4 छोटे मील्स रखें, बार-बार स्नैकिंग से बचें. अगर चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी

यदि आप जिम नहीं जाते हैं तो रोजाना कम से कम 30–40 मिनट फास्ट वॉक / योगा / कार्डियो करें. इसके अलावा, HIIT एक्सरसाइज (हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज) जैसे 20 मिनट स्क्वैट्स, बर्पी, पुशअप्स, जम्पिंग जैक भी करें. यदि आप जिम जा सकते हैं तो कम से कम 45-60 मिनट मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करें. इसके अलावा जल्दी रिजल्ट पाने के लिए जिम में अपने आपको ओवर ट्रेन न करें. नहीं तो रिकवरी नहीं होगी और रिजल्ट भी लेट मिलेंगे.

लाइफस्टाइल चेंज

दिन भर में करीब 3-4 लीटर पानी पिएं जिससे बॉडी हाइड्रेट तो रहेगी ही, साथ ही साथ पेट भी भरा हुआ लगेगा. रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें इससे रिकवरी में मदद मिलेगी. स्ट्रेस कंट्रोल करें क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे पेट की चर्बी कम नहीं होती.

रियलिस्टिक रिजल्ट

अगर आप ये रूटीन कंसिस्टेंटली 15 दिन अपनाएंगे तो आसानी से 2–4 किलो वजन कम हो सकता है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसका कितना वजन कम होगा. इसलिए हमेशा अपने आपको किसी और से कंपेयर न करें कि सामने वाले का यदि 4 किलो वजन कम हुआ है तो आपका सिर्फ 2-3 किलो ही कम क्यों हुआ.



इस बात का भी ध्यान रखें कि बेसिक चीजें सिर्फ जानकारी के लिए बताई गई हैं. इन चीजों को बिना किसी सर्टिफाइट कोच की सलाह के फॉलो न करें. इसका कारण है कि वो आपकी आपकी बॉडी के मुताबिक, सही कैलोरीज, वर्कआउट रूटीन बनाने में मदद करेंगे ताकि आपको बिना किसी साइड इफेक्ट और इंजरी के रिजल्ट मिल सकें.

