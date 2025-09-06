scorecardresearch
 

Feedback

त्वचा को जल्दी बूढ़ा बनाती हैं ये खाने की चीजें, जानिए कैसे बचें

कुछ खाने-पीने की आदतें जैसे आइसक्रीम, सोडा, फ्रूट जूस, मार्जरीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मफिन्स और शराब त्वचा को जल्दी बूढ़ा बना सकती हैं और झुर्रियां बढ़ा सकती हैं. इनसे बचने के लिए ताजा और नेचुरल फूड्स का सेवन करना और पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से बचना जरूरी है.

Advertisement
X
diet habits that accelerate aging and skin damage
diet habits that accelerate aging and skin damage

बुढ़ापा तो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने-पीने की आदतें हमारे शरीर और त्वचा को जल्दी बूढ़ा बना सकती हैं? अमेरिका के 58 साल के रिवर्स एजिंग एक्सपर्ट एडसन ब्रांडाओ ने बताया है कि कुछ कॉमन खाने वाली चीजें, जो हमें पसंद भी आती हैं, वास्तव में हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, झुर्रियां बढ़ाती हैं और एनर्जी को भी कम कर देती हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन सी चीजें हमारी उम्र बढ़ा सकती हैं और उनसे बचने के आसान उपाय.

आइसक्रीम – मीठा और खतरनाक
आइसक्रीम में ज्यादा शुगर और फैट होता है. जब ये दोनों मिलते हैं, तो एक रिएक्शन होता  है जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, जिससे हमारी त्वचा के कोलेजन जैसे प्रोटीन कमजोर पड़ने लगते हैं. नतीजा होता है त्वचा का लटकना और झुर्रियों का जल्दी आना. कभी-कभार खाना ठीक है, लेकिन रोजाना आइसक्रीम खाना चेहरे की खूबसूरती को छीन सकता है.

सोडा – बाहर से मज़ेदार, अंदर से नुकसानदायक
ठंडा सोडा पीना तो सबको पसंद है, लेकिन इसमें छुपी होती है ढेर सारी शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, जो हड्डियों से कैल्शियम छीनता है और दांतों को नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा, ये ब्लड शुगर के लेवल को अचानक बढ़ाता है, जिससे त्वचा रूखी और बीमार लगती है. थोड़ी देर के लिए दिल को खुश कर सकता है, लेकिन असर लंबे समय तक नुकसानदायक रहता है.

फ्रूट जूस – सेहतमंद लगते हैं, पर होते नहीं
लोग जूस को हेल्दी समझते हैं, लेकिन ज्यादातर पैक्ड जूस में एडेड शुगर होती है और फाइबर नहीं होता. फाइबर की कमी से शरीर शुगर को जल्दी अवशोषित करता है, जिससे इन्सुलिन बढ़ता है और सूजन होती है.

मार्जरीन – नकली मक्खन का जाल
मार्जरीन को मक्खन का हल्का ऑप्शन समझा जाता है, लेकिन इसमें ट्रांस फैट होते हैं जो दिल और त्वचा दोनों के लिए बेहद नुकसानदेह हैं. ये रक्त वाहिकाओं को कठोर करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और त्वचा को सुखा देते हैं.

आर्टिफिशियल स्वीटनर्स -ये  बैक्टीरिया को बिगाड़ सकते हैं, भूख बढ़ाते हैं और शरीर की मीठे के प्रति नैचुरल प्रतिक्रिया को भी भ्रमित करते हैं. इससे मेटाबोलिक स्ट्रेस बढ़ता है जो जल्दी बूढ़े होने का कारण बनता है. प्राकृतिक ऑप्शन जैसे शहद या स्टीविया थोड़ा-थोड़ा लेना बेहतर है.

मफिन्स – मफिन्स में रिफाइंड आटा, शुगर और वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो शरीर में जल्दी शुगर बढ़ाते हैं और फिर गिरा देते हैं. इससे इंफ्लेमेशन होती है और कोलेजन डैमेज होता है, जिससे स्किन डल और झुर्रियों वाली हो जाती है. ओट्स और नट्स से बना घर का बना मफिन अच्छा ऑपशन है.

शराब – शराब पीने से शरीर पानी खो देता है और विटामिन ए कम हो जाता है, जो त्वचा की मरम्मत के लिए ज़रूरी है. इससे त्वचा सूखी और बेजान लगती है. साथ ही लिवर को नुकसान पहुंचता है, जिससे शरीर की विषाक्त पदार्थों को निकालने की क्षमता कम हो जाती है. कभी-कभार थोड़ी मात्रा में शराब ठीक है, लेकिन ज्यादा सेवन से बुढ़ापा जल्दी आ सकता है.

हमारी रोज़ाना की ये छोटी-छोटी आदतें उम्र बढ़ाने में योगदान देती हैं, इसलिए समझदारी से खाना-पीना बेहद जरूरी है. ताजा और नेचुरल फूड्स का सेवन करें, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से बचें, और अपनी त्वचा के साथ-साथ पूरे शरीर की सेहत का ख्याल रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement