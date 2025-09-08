scorecardresearch
 

वजन घटाने के साथ चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? इन 3 तरीकों से करें दालचीनी का सेवन

दालचीनी एक प्राकृतिक उपाय है जो त्वचा को चमकदार बनाने, फैट घटाने और पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसका सेवन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि दालचीनी पानी, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, वजन घटाने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है.

वजन घटाने के साथ चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? इन 3 तरीकों से करें दालचीनी का सेवन (Photo: AI generated)
आजकल की दुनिया में केक, कोल्ड्रिंक, चॉकलेट से लेकर सीरियल्स तक, हर जगह शक्कर की भरमार है. ये शक्कर हमारी सेहत के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है. ज्यादा से ज्यादा लोग थके हुए, इंफ्लेमेटेड, बेचैन महसूस करते हैं और कारण नहीं जानते. शायद आपको पता भी न चले, लेकिन शक्कर चुपचाप आपके शरीर को कई तरह से प्रभावित कर रही है. धीरे-धीरे ये आपकी चमक को खत्म करती है, हाज़मे को बिगाड़ती है,  वजन बढ़ाती है और दिमाग को परेशान कर देती है.

लेकिन प्रकृति ने हमेशा हमें वापसी का रास्ता दिया है. ऐसी ही एक वरदान है दालचीनी. दालचीनी का पानी आपकी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है, फैट घटाता है और पाचन प्रणाली को भी बेहतर बनाता है. रिसर्च से पता चला है कि दालचीनी ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में कारगर है.

दालचीनी में ये कई खास तत्व होते हैं जैसे कि सिनेमल्डिहाइड और पॉलीफेनोल्स, जो इंफ्लेमेशन को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और सबसे जरूरी बात ये है कि यह शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है. मतलब आपकी बॉडी शक्कर को ज्यादा ठीक तरह से संभाल पाती है, अचानक शुगर के बढ़ने या गिरने से बचती है. साथ ही यह खून को साफ करता है, लिवर की मदद करता है और हमारे पित्त व कफ दोष को बैलेंस करता है. जब ये दोष बिगड़ जाते हैं, तब आप आलसी, मोटापा या स्किन की समस्याओं से जूझते हैं. लेकिन जब ये बैलेंस में आते हैं, तो आपका सिस्टम हल्का, साफ और ताजा महसूस करता है.

आइए जानते हैं डालचीनी का सेवन आप किन-किन तरीकों से कर सकते हैं.

पहली रेसिपी: चमकदार त्वचा के लिए दालचीनी पानी-
अगर आपकी त्वचा ड्राई, इंफ्लेमेटेड, और फोड़े फुंसी से भरी हुई है तो ये काढ़ा आपके लिए है. इसमें चाहिए एक छोटी दालचीनी, चंद केसर के धागे त्वचा को पोषण देने के लिए, और 1-2 गुलाब की सूखी पंखुड़ियां जो पित्त को ठंडा करती हैं. 1.5 कप पानी लें और सारी चीजें धीमी आंच पर 10 मिनट उबालें. ठंडा करके छान लें और सुबह खाली पेट एक गर्म कप पिएं. इससे आपका खून साफ होगा और आपकी स्किन में प्राकृतिक निखार आएगा.

दूसरी रेसिपी: ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए दालचीनी पानी-
अगर आपको शुगर क्रेविंग्स ज्यादा होती है, एनर्जी जल्दी खत्म होती है या आप प्री-डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये ड्रिंक बनाएं. इसमें चाहिए एक दालचीनी की छड़ी, 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 3-4 तुलसी के पत्ते, और 1.5 कप पानी. इन्हें 10-12 मिनट तक उबालें, ठंडा करके खाली पेट सुबह पिएं. यह आपके पैंक्रियाज मजबूत करेगा और ब्लड शुगर को ठीक रखेगा साथ ही आपको दिन भर भूख कम लगेगी.

तीसरी रेसिपी: वजन घटाने के लिए दालचीनी पानी- 
अगर आप भारीपन या इंफ्लेमेशन महसूस कर रहे हैं, या आपका धीरे-धीरे वजन बढ़ रहा है, तो ये ड्रिंक मदद करेगा. इसमें एक दालचीनी की छड़ी, आधा चम्मच सूखा अदरक पाउडर, थोड़ा नमक पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, एक चुटकी काली मिर्च, और नींबू की कुछ बूंदें डालें. 2 कप पानी में मसाले उबालें जब तक आधा न रह जाए. ठंडा होकर नींबू डालें. इसे दोपहर या शाम को धीरे-धीरे पिएं. 

---- समाप्त ----
