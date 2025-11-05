scorecardresearch
 

बालों का झड़ना होगा बंद! रोजमेरी और अरंडी के तेल में से क्या लगाएं? जानें सही तरीका

Hair Growth Oils: बालों की ग्रोथ और झड़ने से बचाने के लिए रोजमेरी ऑयल और अरंडी के तेल में से क्या अधिक फायदेमंद है या कौन सा तेल लगाना चाहिए. इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

बालों की ग्रोथ में कुछ तेल फायदेमंद साबित हो सकते हैं. (Photo; Ai Generated)
बालों की ग्रोथ में कुछ तेल फायदेमंद साबित हो सकते हैं. (Photo; Ai Generated)

बालों की ग्रोथ के लिए काफी सारे तेल उपयोग किए जाते हैं. ये तेल बालों की ग्रोथ के साथ-साथ उन्हें मेंटेन करने के लिए भी काफी जरूरी माने जाते हैं. ये तेल बालों के रोमछिद्रों को मजबूत बनाकर, स्कैल्प को पोषण देकर और बालों को टूटने से बचाने का काम भी करते हैं. हेयर ऑयल्स बालों की देखभाल के डेली रूटीन में शामिल किए जा सकते हैं लेकिन कई लोग इस इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि बालों में कौन सा तेल लगाएं? रोजमेरी और अरंडी का तेल बालों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. तो आइए जानते हैं दोनों में से कौन सा तेल बालों के लिए अधिक फायदेमंद है.

अरंडी के तेल के फायदे

अरंडी का तेल फैटी एसिड, विटामिन ई और मिनरल्स से भरपूर होता है जो बालों की हेल्दी ग्रोथ में फायदेमंद है. यह तेल बालों के रोमछिद्रों में गहराई तक प्रवेश करके अंदर से न्यूट्रिशन देता है, बालों के विकास को बढ़ावा देता है, बालों को झड़ने से बचाता है और बालों को घनापन और चमक देता है. इसे अपने नियमित नारियल तेल के साथ मिलाकर एक हेल्दी, मजबूत और न्यूट्रिशन वाला स्कैल्प बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है.

रोजमेरी तेल के फायदे

रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी जड़ी-बूटी से निकाला जाता है जो सर्दियों में उपयोग किया जाता है और इसके चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है. यह आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे बालों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है. साथ ही यह स्कैल्प को साफ करने के साथ-साथ एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी है. ब्लड सर्कुलेशन में सुधार से लेकर बालों के रोमछिद्रों को उत्तेजित करने तक, यह बालों में चमक लाता है और बालों को मजबूत बनाता है.

दोनों तेल को मिलाकर लगाने से क्या होगा?

जब आप इसे स्कैल्प और बालों दोनों पर लगा रहे हों, तो हल्के हाथों से मालिश करें. इसे कुछ घंटों के लिए लगा रहने दें और फिर सीधे लगाएं. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने और बालों की ग्रोथ के लिए स्कैल्प की मालिश करें. इस प्रोसेस को हफ़्ते में 2-3 बार दोहराएं बालों की बनावट के आधार पर रिजल्ट अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ ही हफ़्तों में चिकने, चमकदार और घने बाल देखेंगे. इसलिए दोनों तेलों को साथ में लगाना भी बेहतर रहेगा.

कितने दिन लगाएं दोनों तेल?

आप हफ्ते में 1-2 बार अपने बालों पर अरंडी का तेल और हफ्ते में 2-3 बार रोजमेरी तेल लगा सकते हैं. अरंडी का तेल बार-बार लगाने से आपकी खोपड़ी चिपचिपी हो सकती है और रोमछिद्र बंद हो सकते हैं वहीं रोजमेरी का तेल बार-बार लगाने से कभी-कभी स्कैल्प पर जलन हो सकती है इसलिए रोजाना ना लगाएं. अरंडी के तेल को हल्का गर्म करने के बाद 10-15 मिनट तक अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मालिश करें और वहीं रोजमेरी तेल को नारियल या जोजोबा तेल के साथ मिलाकर लगाएं और 30-60 मिनट तक लगा रहने दें. फिर दोनों तेलों को माइल्ड शैंपू से धो लें और फिर सूखने दें.

---- समाप्त ----
