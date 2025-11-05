scorecardresearch
 

क्या सिर पर एलोवेरा लगाने से दूर होता है छोटी उम्र में आया गंजापन? जानिए इस देसी नुस्खे की सच्चाई

क्या सिर पर एलोवेरा लगाने से सच में गंजापन दूर होता है? जानिए एलोवेरा के बालों पर असली फायदे, इस्तेमाल का सही तरीका और जरूरी सावधानियां.

ऐलोवेरा रगड़ने से आपके बाल स्मूद और शाइनी होते हैं. (Photo: AI Generated)
Can Rubbing Aloe Vera Reverse Baldness: सभी चाहते हैं कि उनके बाल लंबे, घने और चमकदार हों. अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए लोग पैसे खर्च करने में भी पीछे नहीं हैं. वे महंगे-महंगे शैंपू, कंडीशनर और सप्लीमेंट्स तक खरीदते हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कई तरह के नुस्खे भी अपनाते हैं. इन्हीं नुस्खों में सिर पर एलोवेरा रगड़ना भी है. जी हां, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल सिर पर लगाएं तो गंजेपन या बाल झड़ने की समस्या खत्म हो सकती है. लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आइए जानते हैं इस देसी नुस्खे से सच में बालों की सेहत सुधरती है या नहीं. 

बालों के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है एलोवेरा?
एलोवेरा एक पौधा है जिसकी पत्तियों के अंदर ठंडी, चिपचिपी जेल जैसी चीज होती है. इस जेल में विटामिन ए, सी, ई और बी12 के साथ-साथ जिंक, मैग्नीशियम और कुछ अच्छे फैटी एसिड होते हैं. इसी वजह से एलोवेरा का इस्तेमाल लोग सिर की खुजली, डैंड्रफ, जलन और बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए करते हैं.

क्या एलोवेरा से दोबारा उग सकते हैं बाल?
ऐलोवेरा बालों को हेल्दी बनाए रखने में कारगर है, लेकिन जहां तक बात गंजापन दूर करके नए बाल उगाने की है तो सच ये है कि अब तक कोई भी ठोस रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है कि सिर्फ एलोवेरा लगाने से बाल दोबारा उग आते हैं. हां, यह सिर की स्किन को हेल्दी बनाता है, खुजली और डैंड्रफ कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत कर सकता है. यानि कि एलोवेरा बालों की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है, लेकिन अकेले ये कोई जादू नहीं कर सकता.

एलोवेरा जेल कैसे लगाएं?
अगर आप एलोवेरा लगाकर अपने बालों को हेल्दी बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप इसे लगाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

1.एलोवेरा की पत्ती काटकर उसका  फ्रेश जेल निकाल लें.
2. इस जेल को हल्के हाथों से पूरे सिर की स्कैल्प पर मसाज करें.
3. इसे करीब 30 से 45 मिनट तक लगा रहने दें.
4. फिर हल्के शैंपू से बाल धो लें.
5. ऐसा हफ्ते में 2-3 बार करें, धीरे-धीरे असर दिखने लगेगा.

सावधानी जरूर बरतें
एलोवेरा बालों को हेल्दी बेशक बनाता है, लेकिन ये सबके लिए अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है. ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है, जो आपके सिर पर तुरंत बाल उगा देगी या उनकी क्वालिटी को सुधार देगी. ऐसे में एलोवेरा का इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियों जरूर बरतनी चाहिए. वे सावधानियां क्या हैं? चलिए जानते हैं.

1. लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें ताकि एलर्जी न हो.

2. अगर आप पहले से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट (जैसे मिनॉक्सिडिल आदि) ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

3. याद रखें, बालों की ग्रोथ में डाइट, हेल्थ और जेनेटिक्स का भी बड़ा रोल होता है.

एलोवेरा सिर को ठंडक और पोषण देता है, जिससे बाल हेल्दी और स्मूद बनते हैं. पर ये उम्मीद न करें कि सिर्फ एलोवेरा से गंजेपन की जगह नए बाल उग आएंगे. यह एक सस्ता, नेचुरल और असरदार हेयर केयर उपाय जरूर है, लेकिन कोई जादू नहीं है.

