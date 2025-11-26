114 किलो की लड़की ने घटाया 57 Kg वजन! बिना शॉर्टकट अपनाया था ये तरीका

Weight Loss: एक लड़की ने अपना इतना वजन कम किया है, जितना एक नॉर्मल लड़की का होता है. उस लड़की ने अपनी वेट लॉस स्टोरी शेयर की है जिससे कोई भी इंस्पायर हो सकता है. ये लड़की ब्रिटेन की रहने वाली है और इनका नाम हॉली बोल्टन है. उनका वजन 114 किलो था और उन्होंने करीब 57 किलो वेट लॉस किया है. जब डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई तो उन्होंने काफी आसान तरीके से वजन कम कर लिया वो भी बिना किसी सर्जरी और शॉर्टकट के.

वेट लॉस जर्नी

हॉली का वजन किशोरावस्था के शुरुआत में काफी अधिक बढ़ने लगा था. उन्होंने पहले तो उसे नजर अंदाज किया लेकिन धीरे-धीरे उनकी पर्सनल लाइफ खराब होने लगी और कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा. लेकिन जब डॉक्टर्स ने उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर उन्होंने तुरंत कदम न उठाए तो उनकी हालत ऐसी हो सकती है जिसके बाद वजन घटाने के लिए सर्जरी ही एकमात्र रास्ता बचेगा. इस बात ने हॉली को मोटिवेट किया और उन्होंने वेट लॉस जर्नी शुरू की.

कैसे की शुरुआत

हॉली ने अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत बिना शॉर्टकट के की थी. उन्होंने यह समझा कि वजन घटाना किसी मैजिक पिल, फैड डाइट या हफ्तों के ट्रायल का खेल नहीं है, बल्कि लंबी जर्नी और कंसिस्टेंसी है. हालांकि वह पहले भी कई बार वजन घटाने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन हर बार फेल हो जाती थीं. इस बार उन्होंने अलग तरीका अपनाया और वो था उन्होंने अपने लक्ष्य बहुत छोटे रखे. 5 किलो नहीं, पहले बस 1 किलो, फिर 2 किलो. इस छोटे गोल वाली स्ट्रेटजी ने उन्हें वेट लॉस में मदद की.

डाइट और वर्कआउट

हॉली ने वजन घटाने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना शुरू किया और वे पतली होती गईं. वह 2 बड़ी मील्स लेती थीं जिनमें ज्यादातर फास्ट-फूड, मीठे पेय, प्रोसेस्ड स्नैक्स शामिल होते थे लेकिन जब उन्होंने अपनी डाइट शुरू तो उन्होंने खान-पान बदल दिया. वे सफेद ब्रेड, चिप्स, बर्गर, शर्करा-युक्त ड्रिंक्स कम करके अपनी प्लेट में सब्ज़ियां, लीन प्रोटीन, फल और हाई-फाइबर फूड शामिल करती थीं. वह हफ्ते में एक बार पसंदीदा चीट मील लेती थीं.

हॉली का वजन 114 किलो था जो उनके लिए काफी बड़ी चुनौती थी. उनका जैसे-जैसे वजन कम होता गया, उन्होंने वॉक को 30 मिनट और फिर 45 मिनट तक बढ़ा दिया. कुछ महीनों बाद उन्होंने घर पर ही बॉडी-वेट एक्सरसाइज करनी शुरू की जिसमें स्क्वॉट्स, नी-पुशअप्स, प्लैंक शामिल थे. जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो उन्होंने जिम ज्वाइन किया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की जिससे उनके बॉडी टोन हुई.

