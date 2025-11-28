78 की उम्र में भी फौलादी बॉडी! प्रोटीन शेक की जगह साग-सब्जी खा रहे अर्नोल्ड श्वार्जनेगर, खुद बताया कारण

7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके अर्नोल्ड श्वार्जनेगर को फिटनेस का जनक माना जाता है. वह अभी 78 साल के हैं और उनकी फिटनेस देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल होता है. ऑस्ट्रियाई-अमेरिकी प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर, हॉलीवुड सुपरस्टार और पॉलीटीशियन भी हैं. वह दुनिया के पहले मिस्टल ओलंपिया था. ये टाइटल दुनिया का सबसे बड़ा बॉडीबिल्डिंग टाइटल है. वह द टर्मिनेटर और प्रिडेटर जैसी मूवीज में भी काम कर चुके हैं.



अर्नोल्ड अभी भी रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं. बस समय के साथ उनकी डाइट और वर्कआउट के लिए अप्रोच बदल गई है. हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान अपनी डाइट और वर्कआउट सीक्रेट को शेयर किया है जो उन्हें इस उम्र में भी एक्टिव बने रहने, मसल्स मॉस को मेंटेन करने, हार्ट को सुरक्षित रखने और ज्वाइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है.



प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर निर्भर

अर्नोल्ड ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि अब उनकी डाइट में लगभग 70 प्रतिशत खाना प्लांट बेस्ड होता है जिसमें वह कभी-कभी स्टेक या उनका पसंदीदा ऑस्ट्रियाई वीनर श्नाइटल जैसे मीट शामिल कर लेते हैं. वह अब प्रोसेस्ड सप्लीमेंट्स की अपेक्षा भोजन से ही नेचुरल प्रोटीन खाना अधिक पसंद करते हैं. इस बदलाव से ना केवल मसल्स का वॉल्यूम बना हुआ है बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का जोखिम कम होता है. उनकी बढ़ती उम्र के साथ वे एक्सरसाइज भी करते हैं ताकि आगे भी ज्वाइंट्स सही रह सकें.

अर्नोल्ड पहले प्रोटीन शेक पर ही निर्भर रहते थे लेकिन अब उन्होंने अपनी अप्रोच बदल ली है. न्यूट्रिशन के लिए वह अब प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं. इसका कारण है कि सॉलिड मील्स में प्रोटीन वाली चीजें लेने से पेट भी भरा रहता है और हैवी वर्कआउट के बाद भी मसल्स मेंटेन करने में उन्हें मदद मिलती है. साथ ही उन्हें दिन भर एनर्जी भी फील होती है.

अर्नोल्ड श्वार्जनेगर की डाइट

अर्नोल्ड जहां पर पहले हाई प्रोटीन वाली डाइट लेते थे, वहीं वे अब उम्र को ध्यान में रखते हुए सिंपल और हल्का खाना खाते हैं. उनके नाश्ते में ओटमील, ग्रीक योगर्ट, ग्रेनोला और बेरीज शामिल होती हैं जो प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस देता है. इसके बाद वे रात में वेजिटेबल जूस, खीरा और पंपकिन सीड्स खाते हैं.



अर्नोल्ड जिस तरह की डाइट ले रहे हैं वो पूरी तरह से साइंस एवेडेंस को प्रूफ करती है. साइंस भी कहता है कि जो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, वे लोग फल और सब्जी के साथ अंडे, फलियां, मछली या लीन मीट जैसी हाई प्रोटीन चीजें खाएं जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती हैं. यह फ्लेग्जिबिलिटी, मसल्स मास मेंटेन, ज्वाइंट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को सही रखने में मदद करती हैं. रिसर्च से पता चलता है कि प्लांट बेस्ड डाइट से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हार्ट संबंधी जोखिम भी कम होता है.

