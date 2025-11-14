Diabetes Day: क्या वाकई मेथी दाना डायबिटीज में फायदेमंद है, जानें सच्चाई

Diabetes Day: डायबिटीज की बीमारी अब पहले से कहीं ज्यादा आम हो चुकी है. दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं. अगर भारत की बात की जाए तो इसे डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है क्योंकि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डायबिटीज रोगियों का घर है.

अगर समय रहते डायबिटीज पर ध्यान ना दिया जाए तो यह जानलेवा हो सकती है. अक्सर हम सभी को पढ़ने और सुनने को मिलता है कि डायबिटीज में मेथी दाना बहुत फायदेमंद होता है. इस दावे में कितना दम है, इस आर्टिकल में हम आपको यही बता रहे हैं.

मेथी दाना कितना फायदेमंद

ब्रिटेन की हेल्थ वेबसाइट मेडिकल न्यूज टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कई अध्ययनों से पता चला है कि मेथीदाना में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो डायबिटीज की जटिलताओं जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

इंसुलिन रेसिस्टेंस में सुधार

इंसुलिन रेसिस्टेंस शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाती है. जब इंसुलिन सेंसटिविटी अधिक होती है तो शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्लड शुगर का स्तर कम होता है.

2018 के एक अध्ययन में कुछ लोगों के ऊपर 10 दिनों तक मेथी के बीजों के सेवन का आकलन किया गया. शोधकर्ताओं ने इस दौरान पाया कि मेथी इंसुलिन सेंसटिविटी के बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है.

गैस्ट्रिक खाली होने में देरी

गैस्ट्रिक खाली होने का मतलब है कि भोजन करने के बाद व्यक्ति के शरीर से भोजन को निकलने में कितना समय लगता है. डायबिटीज के कारण गैस्ट्रिक खाली होने की गति तेज हो सकती है जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर में अस्थायी वृद्धि होती है. ये वृद्धि कई और दिक्कतों का कारण बन सकती है.

आंत में ग्लूकोज अवशोषण कम करें

डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति का शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका उतना प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए. इसका मतलब है कि खून में बहुत अधिक शुगर रह जाती है जो समय के साथ गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है.

शोध से पता चला है कि मेथी के बीज ग्लूकोज अवशोषण दर को कम करते हैं. अगर मेथी आंत में हाई ग्लूकोज स्तर के अवशोषण को कम कर सकती है तो यह हाइपरग्लाइसेमिया (Hyperglycemia का मतलब खून में शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होना) के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकती है.

इसके अलावा अलावा 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि मेथी के बीज वाला हाई फैट भोजन खाने वाले चूहों में मेथी न खाने वाले चूहों की तुलना में ग्लूकोज सहनशीलता बेहतर पाई गई थी. हालांकि कम फैट वाला भोजन खाने वाले चूहों में ग्लूकोज सहनशीलता में कोई सुधार नहीं देखा गया.

डायबिटीज में मेथी का पानी कितना फायदेमंद

मेथी के दाने शरीर में ब्लड शुगर को कई तरह से प्रभावित करते हैं. एक अध्ययन के अनुसार, गर्म पानी में भिगोए गए लगभग 10 ग्राम मेथी के दाने टाइप-2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में काफी मदद कर सकते हैं.

