सर्दियों में सूज गई हैं हाथ-पैर की अंगुलियां? आजमाएं आचार्य बालकृष्ण का बताया ये घरेलू इलाज, तुरंत मिलेगा आराम!

Acharya Balkrishna Tips: ठंड का मौसम आते ही सर्दी-जुकाम के साथ कई दूसरी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इन्हीं में से एक है हाथ-पैरों की अंगुलियों में सूजन. ठंडे पानी में काम करना, शीत हवा के संपर्क में आना या ब्लड फ्लो का धीमा होना इसकी आम वजहें मानी जाती हैं. कई लोग हर सर्दी में इस समस्या से जूझते हैं. अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इससे परेशान हैं, तो आचार्य बालकृष्ण ने एक बेहद सस्ता और असरदार घरेलू उपाय बताया है, जिससे जल्द राहत मिल सकती है.

और पढ़ें

आचार्य बालकृष्ण ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अंगुलियों की सूजन के घरेलू इलाज के बारें में लोगों को बताया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'सर्दियों में हाथ-पैरों की अंगुलियों में सूजन होना आम समस्या है.'

अंगुलियों की सूजन कैसे करें कम

आचार्य बालकृष्ण ने सूजन को कम करने के लिए जो घरेलू इलाज बताया है, वो आसान और असरदार है. इसके लिए सिर्फ आपको करीबन 10 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, वरना अधिकतर घरों में तो वो चीज मिल ही जाती है. अगर आपके हाथ-पैरों की अंगुलियां सूज जाती हैं. तो आचार्य बालकृष्ण ने मुताबिक, 'ऐसा होने पर एक छोटी डली फिटकरी को एक गिलास पानी में उबालकर उस पानी से हाथ-पैर धोएं. इससे लाभ होगा'

फिटकरी में सूजन कैसे कम करती है?

फिटकरी (Alum) में एंटीसेप्टिक, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और कसैला गुण होते हैं, इसी वजह से यह सूजन कम करने में मदद कर सकती है. फिटकरी में कसैला गुण होता है, जो सूजे हुए टिश्यू को सिकोड़ने में मदद करता है. इससे दर्द और जलन कम होती है. सूजन कई बार इन्फेक्शन की वजह से होती है. फिटकरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर इन्फेक्शन फैलने से बचाती है. फिटकरी खून बहना कम करती है और घाव को जल्दी सूखने में मदद करती है, जिससे सूजन धीरे-धीरे घटती है. जलन और खुजली में आराम, त्वचा पर होने वाली सूजन, फोड़े-फुंसी या कीड़े के काटने पर फिटकरी ठंडक देकर राहत देती है.

Advertisement

फिटकरी का इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां

फिटकरी खाने में इस्तेमाल न करें

ज्यादा मात्रा या रोजाना इस्तेमाल से जलन हो सकती है

गंभीर सूजन या इन्फेक्शन में डॉक्टर से सलाह जरूर लें

---- समाप्त ----