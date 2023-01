अमेरिका की आर बॉनी ग्रेब्रिएल के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2022 का ताज, टॉप 5 में नहीं पहुंचीं भारत की दिविता राय

71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑर्लेअंस शहर में हुआ, यहां मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट का ऐलान किया गया और यह खिताब अमेरिका की आर बॉने ग्रेब्रिएल (R'bonney Gabriel) ने जीता है. दुनियाभर की 84 कंटेस्टेंट्स को मात देते हुए आर बॉनी ग्रेब्रिएल ने यह ताज अपने नाम किया.. इस दौरान पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने उन्हें यह ताज पहनाया. बता दें कि टॉप 3 कन्टेस्टेंट की इस लिस्ट में वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल न्यूमेन, यूएस की आर बॉनी ग्रेब्रिएल और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज को जगह मिली थी. वहीं भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहीं दिविता राय ने टॉप 16 में तो अपनी जगह बनाई लेकिन टॉप 5 में बाहर हो गईं.

दिविता टॉप 16 तक पहुंच गई थीं. कॉस्ट्यूम राउंड में दिविता ने सोने की चिड़िया बनकरक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

Hold back tears as @HarnaazKaur takes the stage one last time as Miss Universe! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/L0PrH0rzYw — Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023

The 71st #MISSUNIVERSE Competition is airing LIVE on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/um7LW139sB January 15, 2023

नए ताज में क्या है खास

इस साल मिस यूनिवर्स को एक नया ताज पहनाया जाएगा. इस नए ताज को फेमस लग्जरी ज्वेलर Mouawad ने डिजाइन किया है. इस ताज की कीमत लगभग 46 करोड़ रुपए है. और इसमें हीरे और नीलम जड़े हुए हैं. इसके अलावा इस ताज में पेर शेप का बड़ा का नीलम भी लगा है जिसके चारों तरफ हीरे जड़े हुए हैं. इस पूरे ताज में कुल 993 स्टोन लगे हैं. जिसें 110.83 कैरेट नीलम और 48.24 कैरेट सफेद डायमेंड हैं. ताज के सबसे ऊपर लगा रॉयल ब्लू कलर का नीलम 45.14 कैरेट का है.