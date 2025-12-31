scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Effective Exercises for Weight Loss: वजन कम करने के लिए बेस्ट हैं ये 5 एक्सरसाइज, घर पर करने से भी दिखेगा असर

Effective Exercises for Weight Loss: वजन कम करने के लिए जो लोग जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम आपको कुछ होम एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे वेट लॉस हो सकता है.

Advertisement
X
वजन कम करने में होम वर्कआउट मदद कर सकते हैं. (Photo: Pixabay)
वजन कम करने में होम वर्कआउट मदद कर सकते हैं. (Photo: Pixabay)

नए साल में सबसे अधिक रेजोलूशन जो लिया जाता है, वो है 'वेट लॉस' करने का. वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, सुबह जिम जाना शुरू करते हैं और क्लीन डाइट लेना भी शुरू करते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम नहीं जा पाते लेकिन वजन कम करना चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो वजन कम करने में मदद कर सकती हैं और इन्हें आप घर पर भी कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज शरीर की चर्बी कम करने और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं.

एक्सरसाइज क्यों है वजन घटाने के लिए जरूरी

वजन बढ़ने का सीधा संबंध कम फिजिकल एक्टिविटी से है. दरअसल, एक्सरसाइज शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ाती है जिससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और शरीर में जमा फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है. साथ ही, रेगुलर वर्कआउट से शरीर हल्का, फुर्तीला और एनर्जेटिक महसूस करता है. तो आइए उन एक्सरसाइज के बारे में जान लीजिए.

सम्बंधित ख़बरें

इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सही है या नहीं? लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सरीन ने समझाया
जीरा पानी वजन कम करने में कैसे करता है मदद? (Photo- Pixabay & Getty)
थुलथुला पेट होगा अंदर! रोज सुबह खाली पेट पिएं ये 'मैजिक ड्रिंक'
waist circumference
कमर का साइज कम करने की जरूरत है, 20 सेकंड में जानें! डॉ. सरीन ने बताया तरीका
वजन बढ़ने के डर से रोटी खाना छोड़ रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें (Photo-Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
पूरी तरह रोटी छोड़ने से ही घटेगा वजन? डॉक्टर ने बताया सच
Sweet Potato vs White Potato
Potato Vs Sweet Potato: वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन-सा है ज्यादा बेहतर?

जंपिंग जैक: पूरे शरीर की एक्सरसाइज

जंपिंग जैक एक सिंपल लेकिन असरदार कार्डियो एक्सरसाइज है. इसमें हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल होता है. इससे हार्ट रेट बढ़ती है और पूरे शरीर के मसल्स एक्टिव होते हैं. रोजाना कुछ मिनट जंपिंग जैक करने से फैट बर्न की प्रोसेस तेज हो सकती है.

स्क्वॉट्स: लोअर बॉडी को मजबूत बनाने के लिए

स्क्वॉट्स वजन कम करने के साथ-साथ पैर और हिप्स को मजबूत बनाने में मदद करती है. इस एक्सरसाइज से बड़े मसल्स एक्टिव होते हैं जिससे जिससे अधिक कैलोरी बर्न होती हैं. सही पोजिशन में स्क्वॉट्स करने से शरीर का बैलेंस भी बेहतर होता है.

Advertisement

पुश-अप्स: ताकत और फैट बर्न दोनों

पुश-अप्स को ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज माना जाता है. यह मुख्य रूप से छाती, कंधे और बाजुओं पर काम करती है. साथ ही कोर मसल्स भी एक्टिव करती है. रोजाना पुश-अप्स से शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

माउंटेन क्लाइंबर: तेजी से कैलोरी बर्न

माउंटेन क्लाइंबर एक हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जिसमें पूरे शरीर की मूवमेंट होती है. यह पेट, हाथ और पैरों पर असर डालती है. थोड़े समय में ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे कैलोरी बर्न तेजी से होती है.

प्लैंक: कोर मजबूत करती है

प्लैंक देखने में आसान लगती है लेकिन यह काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है. इसमें शरीर को स्थिर रखना होता है. यह पेट और कमर के आसपास के मसल्स को मजबूत करती है. मजबूत कोर वजन घटाने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है.

इन एक्सरसाइज का फायदा तभी मिलेगा जब इन्हें रोजाना किया जाए. धीरे-धीरे समय और रिपीटेशन बढ़ाना बेहतर रहता है. इन एक्सरसाइज के साथ आपको कैलोरी डेफिसिट में भी रहना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement