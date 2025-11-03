Turmeric Milk For Weight Loss: वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताया सही तरीका

How To Make Turmeric Milk For Weight Loss: ज्यादातर सभी ने अपनी मां को हल्दी वाला दूध पीने की जिद्द करते देखा होगा. चाहे आपके किसी तरह की कोई चोट लगी हो या फिर आपको जुकाम हुआ हो आपके बड़ों के अनुसार, हल्दी वाला दूध हर मर्ज का इलाज है. इस जादुई पीले दूध से सब ठीक हो जाता है. मजे की बात ये है कि आज वही देसी हल्दी वाला दूध विदेशों में 'गोल्डन मिल्क' के नाम से छाया हुआ है. अब ये सिर्फ दादी-नानी की रसोई तक सीमित नहीं रहा है. अब आपका बचपन का हल्दी वाला दूध बड़े-बड़े कैफे और रेस्टोरेंट्स में नए स्टाइल से परोसा जाता है कि देखकर कोई भी बोल सकता है, 'वाह! क्या ड्रिंक है!' कौन सोच सकता था कि जो चीज़ कभी हमारी दादी नुस्खों में इस्तेमाल करती थीं, वही आज वर्ल्डवाइड वेलनेस ट्रेंड बन जाएगी?



इस वर्ल्डवाइड वेलनेस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर आप हल्दी वाला दूध पिएं तो आपको ना केवल सर्दी-जुकाम, बदन दर्द जैसी परेशानियों से निजात मिल सकती है, बल्कि आपका वजन भी कम हो सकता है. सही सुना आपने. आप हल्दी वाला दूध पीकर वजन घटा सकते हैं. कैसे? तो बता दें, इसे पीकर वजन कम करने के लिए बस आपको इसे बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए. वो तरीका क्या है चलिए जानते हैं.

हल्दी वाला दूध इतना फायदेमंद क्यों है?

हल्दी कोई आम मसाला नहीं है. इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. इसलिए ये सर्दी-जुकाम, थकान या नींद की दिक्कत में बहुत असरदार मानी जाती है. यही वजह है कि हमारी दादी-नानी इसे किसी दवा से कम नहीं समझती थीं.

क्या हल्दी वाला दूध वजन घटाने में मदद करता है?

अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो बता दें इसका जवाब हां है. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर कहती हैं कि हल्दी वाला दूध वजन कम करने में मदद कर सकता है और शरीर को फिट रखता है. हल्दी और दूध मिलकर शरीर में गुड फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले तत्व बढ़ाते हैं, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है और शरीर जल्दी रिकवर करता है.

कौन सा दूध करें इस्तेमाल?

रुजुता दिवेकर कहती हैं फ्रेश, फुल क्रीम वाला दूध, हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है. वो कहती हैं, 'वही दूध सबसे अच्छा है जो फ्रिज में रखे बिना जल्दी खराब हो जाए.' अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो जो बिना पैकेट वाला गाय या भैंस का दूध होता है वही सबसे बेस्ट है क्योंकि उनमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं होते हैं और अगर उन्हें फ्रिज में ना रखा जाए तो जल्दी खराब हो जाता है. अगर डेयरी वाला दूध न मिले, तो देशी गाय, बादाम, ओट या सोया दूध भी चल सकता है.

कौन सी हल्दी सबसे सही है?

रुजुता के अनुसार, हल्दी को चुनते वक्त कुछ खास नहीं देखना होता है. साफ शब्दों में कहें तो जरूरी नहीं है कि हल्दी किसी खास ब्रांड की हो बस इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो. अगर मिल जाए तो नेचुरल या ऑर्गैनिक हल्दी और भी बेहतर होती है. कहा जाता है कि सबसे अच्छी हल्दी वो होती है जो केले के पेड़ की छाया में उगाई जाती है.

कितनी हल्दी डालें?

ज्यादा नहीं, बस एक चुटकी हल्दी एक गिलास गर्म दूध में डालें. उतनी ही हल्दी आपकी वजन घटाने में मदद कर सकती है.



रेसिपी:

इंग्रेडिएंट्स (1 कप दूध के लिए)

1 कप दूध - गाय का दूध या कोई भी प्लांट बेस्ड दूध (बादाम, ओट, सोया)

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

एक चुटकी काली मिर्च

आधा छोटा चम्मच घी या नारियल का तेल (ऑप्शनल)

आधा छोटा चम्मच शहद या गुड़ (ऑप्शनल)

दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा या ¼ छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर (ऑप्शनल)



बनाने का तरीका:

1. दूध को एक बर्तन में डालें और धीमी आंच पर गरम करें.

2. हल्दी पाउडर, काली मिर्च और दालचीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

3. इसे लगभग 3-5 मिनट तक उबलने दें, ताकि सभी स्वाद अच्छी तरह मिल जाएं.

4. आंच बंद कर दें और हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद या गुड़ डालें (ज्यादा गरम होने पर न डालें).

5. इसे एक कप में डालें और पिएं.

