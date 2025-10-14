सिर्फ एक मिठाई…क्या है बकलावा, जिसे खाने मुरैना से दुबई जाती हैं तान्या मित्तल?

What is Baklava: ‘बिग बॉस 19’ में अपनी बातों और रईसी के दावों के कारण काफी चर्चा में बनी हुई हैं. तान्या के बारे में कई सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें कई उनके दावों को गलत बता रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें वह बता रही हैं, 'जैसे मैं ग्वालियर से मुरैना फैक्ट्री जा रही हूं तो एकदम मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैं बोलती हूं कि दुबई ले लो तो सीधा. मुरैना से गाड़ी दिल्ली जाती है और तुरंत फ्लाइट बुक करते हैं. फिर सीधे दुबई पहुंच गए और बकलावा खाकर एक घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ गए.' तान्या के इस वीडियो पर काफी मीम्स भी बने. अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी डिश है जिसे खाने के लिए तान्या दुबई जाती हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं आखिर ये बकलावा क्या है और इसकी खासियत क्या है?

बकलावा क्या है?

बकलावा एक मीठी, परतदार पेस्ट्री है जो फिलो आटे की परतों से बनाई जाती है. इसमें कटे हुए ड्राईफ्रूट्स भरे जाते हैं और फिर इसे सिरप या शहद में भिगो दिया जाता है.

बकलावा मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों की फेमस और पारंपरिक मिठाई है. इसे अक्सर किसी फंक्शन जैसे शादियों-पार्टी में बनाया जाता है और यहां तक कि अगर कोई किसी के घर जाता है तो जैसे हमारे भारत में फल-मिठाई लेकर जाते हैं, वैसे ही मिडिल ईस्ट में बकलावा लेकर जाते हैं. वहां पर काफी सारी पेस्ट्री शॉप और पसंदीदा बकलावा की वैरायटीज उपलब्ध होती हैं. वहां पर कई लोग तीसरी या चौथी पीढ़ी के भी हैं जो अपने पुस्तैनी काम यानी बकलावा बना रहे हैं.

बकलावा का इतिहास

बकलावा (Baklava) का इतिहास काफी पुराना है. बताया जाता है कि सबसे पहले इसके बारे में टोपकापी पैलेस (तुर्की) की किचन डायरी में 1473 में मिला था और इसी दौरान बकलावा पूरे मिडल ईस्ट और दूसरे देशों में फेमस हुआ था. समय के साथ यह मिठाई सिर्फ तुर्की तक ही सीमित थी. आज भी तुर्की को बक की “मक्का” कहा जाता है. लेकिन ये मिठाई सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रही क्योंकि इसे अब दुनिया भर में कई देशों में खास मौके पर खाया जाता है.

हर साल 17 नवंबर को नेशनल बकलावा डे भी मनाया जाता है. क्रिसमस और ईस्टर पर बकलावा बनाया जाता है जिसमें 40 परतें होती हैं जो 40 दिन के लेंट का प्रतीक होती हैं. वहीं ग्रीस में बकलावा को 33 परतों में बनाया जाता है जो जीसस के 33 सालों को दर्शाता है. वहीं कुछ जगहों पर ये शादी में सबसे खास मिठाई होती है और इसे शादी से पहले चर्च में ले जाया जाता है और फिर गेस्ट को सर्व की जाती है.

बकलावा के प्रकार

न्यूयॉर्क के औ जातर रेस्टोरेंट के शेफ मालिक तारिक फॉलौस का कहना है, बकलावा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ग्रीक, तुर्की और लेबनानी. इन सभी बकलावा में कुछ ना कुछ अंतर होता है और सभी की अपनी-अपनी खासियत होती हैं.

ग्रीक बकलावा: ग्रीक बकलावा में अक्सर अखरोट का इस्तेमाल मुख्य रूप से भरा जाता है और आमतौर पर पिसी हुई दालचीनी से इसे स्वादिष्ट बनाया जाता है. इसमें जो सिरप प्रयोग होता है उसमें चीनी, पानी के साथ शहद में होता है. इससे दिखने में इसकी सुंदरता बढ़ जाती है और इसका आकार देखने में 2 ट्राएंगल जैसा होता है.

तुर्की बकलावा: तुर्की बाकलावा आमतौर पर पिस्ता बेस्ट फिलिंग के साथ होता है. इसे चौकोर या डायमेंड शेप में बनता है.

लेबनानी बकलावा: लेबनानी बकलावा अखरोट, पिस्ता, काजू या बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स से बनाया जाता है. इसका सिरप ग्रीक या तुर्की बकलावा सिरप जितना मीठा नहीं होता. इसके सिरप को गुलाब जल या संतरे के फूलों के पानी के साथ-साथ नींबू के रस से सुगंधित किया जाता है जो इसे गाढ़ा करने में भी मदद करता है. इसका आकार चौकोर, डायमंड, ट्राएंगल या बेलनाकार होता है.

बकलावा कैसे बनाते हैं?

बकलावा बनाने के लिए सबसे पहले अखरोट, पिस्ता, बादाम या काजू जैसे मेवे काट लें. इसके बाद चीनी, पानी को उबालकर चाश्नी बना लें और पसंद के मुताबिक, नींबू का रस, गुलाब जल, संतरे के फूलों का पानी या शहद मिलाएं और चाश्नी को ठंडा होने दें.

अपनी पसंद के ड्राईफ्रूट्स को को चाश्नी और अन्य मसालों जैसे पिसी हुई दालचीनी, लौंग या इलायची, के साथ मिलाएं और फिर एक बेकिंग पैन में फिलो के आटे की रोटी बेलकर बनाएं. फिर उस पर पिघला हुआ बटर या तेल लगाएं. फिलिंग को डालें और फिर अगली परत बनाने के लिए फिर से आटे की रोटी रखें. इसके बाद हर परत के बीच में फिलिंग रखते जाएं और हर रोटी पर मक्खन भी लगाते जाएं. 40 से 45 मिनट बेक करने के बाद उसे अपने पसंद के मुताबिक आकार में काट लें और फिर उसके ऊपर ठंडी चाश्नी डालें.

