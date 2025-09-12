Pashtooni Zarda Pulao Recipe: त्योहारों पर ट्राई करें अफगान-इंडियन स्टाइल शाही 'जर्दा पुलाव', आ जाएगा मजा

अगर आप किसी खास और शाही मिठाई की तलाश में हैं, तो पश्तूनी जर्दा पुलाव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. ये उत्तर भारत और अफगानिस्तान की एक ट्रेडिशनल मीठे चावल की डिश है, जो मीठे स्वाद के साथ ही गरम मसालों की खुशबू भी देती है. जर्दा फारसी भाषा के शब्द 'जर्द' से लिया गया है, जिसका मतलब पीला है. इस डिश का केसरिया पीला रंग इसी नाम को और खास बनाता है. ये पुलाव अक्सर शादियों, ईद और बड़ी-बड़ी फैमिली गैदरिंग्स को और भी खास बना देता है. आज हम आपको जर्दा चावल बनाने की आसान रेसिपी बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

चावल: 750 ग्राम (1 घंटे के लिए भिगोया हुआ)

घी: 200 ग्राम

हरी इलायची: 6

काली इलायची: 6

दालचीनी: 2

तेजपत्ता: 2

लौंग: 4

सौंफ: 5 ग्राम

चीनी: 200 ग्राम

खोया (मावा): 150 ग्राम

पिस्ता: 25 ग्राम

बादाम: 25 ग्राम

काजू: 50 ग्राम

केसर: 1 ग्राम

किशमिश: 50 ग्राम

गुलाब जल: ½ छोटा चम्मच

दूध: केसर भिगोने के लिए

बनाने का तरीका:

1. चावल और केसर वाला दूध तैयार करें: चावल को लगभग 1 घंटे पानी में भिगो दें और फिर उसका पानी निकाल दें. एक छोटी कटोरी में गरम दूध लें और उसमें केसर के रेशे, गुलाब जल और चीनी डालें. इसे अलग रख दें. ये मिक्स पुलाव को सुनहरा रंग और मीठी खुशबू देगा.

2. चावल को हल्का उबालें: अब एक बड़ा बर्तन ले और उसमें 10–15 कप पानी उबालें. भीगे हुए चावल डालें और तब तक पकाएं जब तक वो लगभग 80% पक न जाएं. चावल नरम नहीं होने चाहिए पर हल्के चबाने लायक भी रहें. जब चावल उबल जाएंगे तब पानी छान लें और चावल में आधा घी डालकर हल्के हाथों मिलाएं, ताकि चावल के दाने अलग-अलग रहें.

3. ड्राई फ्रूट्स और मसाले भूनें: एक गहरे पैन में बाकी का घी गरम करें. उसमें पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें. जब ये भुन जाएं तब इन्हें निकालकर अलग रख दें. उसी पैन में हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग और सौंफ डालकर करीब 30 सेकंड भूनें ताकि अच्छी खुशबू आए.

4. लेयर्स बनाएं और पकाएं: अब केसर वाला दूध और चीनी का मिक्स पैन में डालें और 1 मिनट तक उबलने दें. फिर उबले हुए चावल डालें और हल्के से मिलाएं ताकि चावल न टूटें. पैन को ढककर धीमी आंच पर 10–12 मिनट क पकाएं, जब तक चावल पूरी तरह पक न जाए और केसर की खुशबू सभी चावलों में न पहुंच जाए.

5. डेकोरेट करें और सर्व करें: जब चावल पक जाए उसके बाद पुलाव के ऊपर तले हुए ड्राई फ्रूट्स और चूरा किया हुआ मावा डालें. गरमागरम परोसें और इस शाही मीठे चावल का मजा लें.



---- समाप्त ----