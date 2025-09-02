Ganeshotsav 2025: भोग के लिए ट्राई करें पाइनएप्पल हलवा और रसगुल्ले की ये आसान रेसिपीज, झटपट हो जाएंगी तैयार

गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुआ गणेशोत्सव का पर्व र घर और दिल को खुशियों से भर देता है. दस दिनों तक लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, घर को फूलों..लाइटों से सजाते हैं और बाप्पा को खुश करने के लिए तरह-तरह के भोग भी लगाते हैं. यूं तो बाजारों में खूब सारी मिठाइयां मिलती हैं, लेकिन अगर भगवान का भोग घर पर अपने हाथों से बनाया जाए तो उसका मजा ही अलग होता है. ऐसे में लोग गणपति का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से मिठाइयां बनाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं और ढूंढ रहे हैं कि क्या बनाकर आप अपने घर पधारे गणपति को खुश करें तो आज हम आपके लिए दो मिठाइयों की रेसिपीज लाए हैं. इन्हें बनाना बहुत आसान होता है. चलिए जानते हैं.
1. पाइनएप्पल और सूजी का हलवा:
इंग्रेडिएंट्स:
सूजी – 300 ग्राम
घी – 200 मिली
चीनी – 300 ग्राम
काजू – 50 ग्राम
किशमिश – 50 ग्राम
पाइनएप्पल– 150 ग्राम
पिस्ता – 50 ग्राम
हरी इलायची – 1-2 ग्राम
बनाने का तरीका:
1. सूजी को घी में सुनहरा भूरा होने तक भून लें.
2. चीनी, पानी और इलायची से चाशनी बनाएं.
3. इस चाशनी को भुनी हुई सूजी में डालें, फिर काजू, किशमिश और कटा हुआ पाइनएप्पल डालकर मिलाएं. मिश्रण के गाढ़ा होने तक पकाएं.
4. जब सूजी चीनी को पूरी तरह से सोख ले तो समझ जाएं की हलवा तैयार है.
2. रसगुल्ला
इंग्रेडिंट्स:
फुल क्रीम दूध – 2 लीटर
सिरका/नींबू का रस– दूध फाड़ने के लिए
चीनी – 400 ग्राम
पानी – 1.5 लीटर
इलायची – 1-2 दाने
बनाने का तरीका:
1. दूध को 5-10 मिनट तक उबालें और हल्का ठंडा होने दें.
2. दूध को फाड़ने के लिए सिरका डालें. अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत हो तो ठंडा पानी डालें.
3. छेना (फटा हुआ दूध) को मलमल के कपड़े में छानकर ठंडा होने दें.
4. छेना से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं.
5. इन्हें हल्की चाशनी में तब तक उबालें जब तक ये स्पंजी न हो जाएं.
6. ठंडी, हल्की चाशनी में डालें और भीगने दें.
इलायची से सजाकर ठंडा परोसें.