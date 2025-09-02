scorecardresearch
 

Feedback

Ganeshotsav 2025: भोग के लिए ट्राई करें पाइनएप्पल हलवा और रसगुल्ले की ये आसान रेसिपीज, झटपट हो जाएंगी तैयार

Ganeshotsav 2025: गणेश चतुर्थी पर अगर आप भगवान गणेश के लिए खास भोग बनाना चाहते हैं तो पाइनएप्पल सूजी हलवा और रसगुल्ला बेहतरीन ऑप्शन हैं. इन्हें घर पर बनाना बेहद आसान है और त्योहार की मिठास को दोगुना कर देते हैं.

Advertisement
X
गणपति बाप्पा को घर पर बने रसगुल्ले का भोग लगाकर आप उन्हें प्रसन्न करने सकते हैं. (Photo: AI Generated)
गणपति बाप्पा को घर पर बने रसगुल्ले का भोग लगाकर आप उन्हें प्रसन्न करने सकते हैं. (Photo: AI Generated)

गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुआ गणेशोत्सव का पर्व  र घर और दिल को खुशियों से भर देता है. दस दिनों तक लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, घर को फूलों..लाइटों से सजाते हैं और बाप्पा को खुश करने के लिए तरह-तरह के भोग भी लगाते हैं. यूं तो बाजारों में खूब सारी मिठाइयां मिलती हैं, लेकिन अगर भगवान का भोग घर पर अपने हाथों से बनाया जाए तो उसका मजा ही अलग होता है. ऐसे में लोग गणपति का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से मिठाइयां बनाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं और ढूंढ रहे हैं कि क्या बनाकर आप अपने घर पधारे गणपति को खुश करें तो आज हम आपके लिए दो मिठाइयों की रेसिपीज लाए हैं. इन्हें बनाना बहुत आसान होता है. चलिए जानते हैं.

1. पाइनएप्पल और सूजी का हलवा:

इंग्रेडिएंट्स:

सम्बंधित ख़बरें

tiger postmortum compulsary why?
हर Tiger Death पर पोस्टमार्टम जरूरी होता है? जानें... 
sleeping habit for long hours till mornings affect health
सुबह देर तक सोना हानिकारक? Premanand Maharaj बोले... 
Brown Sugar… Jaggery… Honey… Stevia
ब्राउन शुगर, गुड़, स्टेविया...क्या चीनी के ये विकल्प सच में उतने हेल्दी हैं, जितने बताए जाते हैं? 
National Nutrition Week 2025 (Photo: ITG)
इन 5 न्यूट्रिएंट्स की कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं भारतीय, जानें कैसे कर सकते हैं पूरी 
Ganeshotsav Bhog Reicpes (Photo: AI Generated)
इस गणेशोत्सव घर पर ट्राई करें ये दो स्पेशल भोग रेसिपी, बाप्पा और मेहमान दोनों होंगे खुश 

सूजी – 300 ग्राम
घी – 200 मिली
चीनी – 300 ग्राम
काजू – 50 ग्राम
किशमिश – 50 ग्राम
पाइनएप्पल– 150 ग्राम
पिस्ता – 50 ग्राम
हरी इलायची – 1-2 ग्राम 

बनाने का तरीका:

1. सूजी को घी में सुनहरा भूरा होने तक भून लें.

2. चीनी, पानी और इलायची से चाशनी बनाएं.

3. इस चाशनी को भुनी हुई सूजी में डालें, फिर काजू, किशमिश और कटा हुआ पाइनएप्पल डालकर मिलाएं. मिश्रण के गाढ़ा होने तक पकाएं.

4. जब सूजी चीनी को पूरी तरह से सोख ले तो समझ जाएं की हलवा तैयार है.

2. रसगुल्ला

इंग्रेडिंट्स:

फुल क्रीम दूध – 2 लीटर
सिरका/नींबू का रस– दूध फाड़ने के लिए
चीनी – 400 ग्राम
पानी – 1.5 लीटर
इलायची – 1-2 दाने

बनाने का तरीका:

Advertisement

1. दूध को 5-10 मिनट तक उबालें और हल्का ठंडा होने दें.

2. दूध को फाड़ने के लिए सिरका डालें. अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत हो तो ठंडा पानी डालें.

3. छेना (फटा हुआ दूध) को मलमल के कपड़े में छानकर ठंडा होने दें.

4. छेना से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं.

5. इन्हें हल्की चाशनी में तब तक उबालें जब तक ये स्पंजी न हो जाएं.

6. ठंडी, हल्की चाशनी में डालें और भीगने दें.
इलायची से सजाकर ठंडा परोसें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement