Ganeshotsav 2025: इस गणेशोत्सव घर पर ट्राई करें ये दो स्पेशल भोग रेसिपी, बाप्पा और मेहमान दोनों होंगे खुश

गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक बहुत ही खास और खुशियों से भरा त्योहार है. गणेश जी के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाने वाला ये पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है. इस मौके पर लोग दस दिनों तक घरों में बप्पा का स्वागत करते हैं, उन्हें सजाते हैं, पूजा करते हैं और उनके लिए खास भोग बनाते हैं. आखिरी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है, जिसमें ढोल, नाच-गाने और जुलूस के साथ उन्हें विदा किया जाता है. इन दिनों पूरे देश में गणेशोत्सव पूरे जोरों-शोरों से मनाया जा रहा है. ऐसे में आप कुछ खास तरह के भोग घर पर बनाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और त्योहार की रौनक भी बढ़ा सकते हैं. ये व्यंजन बाप्पा को तो पसंद आएंगे ही, आपके परिवार और मेहमानों को भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे. चलिए जानते हैं.
1. खोया और गुलकंद से भरा मालपुआ:
मालपुआ के बैटर के लिए इंग्रेडिएंट्स:
300 ग्राम मैदा
50 ग्राम मिल्क पाउडर
30 ग्राम सूजी
½ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
½ छोटा चम्मच सौंफ
400 मिलीलीटर दूध
घी- तलने के लिए
चाशनी के लिए:
300 ग्राम चीनी
150 मिलीलीटर पानी
2 इलायची
1-2 केसर के रेशे
कटे हुए पिस्ता (सजावट के लिए)
स्टफिंग के लिए:
200 ग्राम खोया
100 ग्राम गुलकंद
बनाने का तरीका:
1. आटा, मिल्क पाउडर, सूजी, बेकिंग पाउडर और सौंफ को दूध में मिलाकर एक स्मूद घोल बना लें.
2. चीनी, पानी और इलायची को उबालकर चाशनी तैयार करें. इसमें केसर डालें.
3. एक कड़ाही में घी गरम करें, उसमें एक छोटी करछुल घोल डालें, गोल आकार में फैलाएं और गोल्डन होने तक तलें.
4. अब भी मालपुओं को चाशनी में डुबोएं.
5. भरने के लिए खोया और गुलकंद मिलाएं.
6. मालपुआ पर स्टफिंग फैलाएं, बेलन की तरह बेलें और पिस्ते से सजाएं.
2. नारियल रोल काला जामुन
काला जामुन बनाने की सामग्री:
300 ग्राम खोया
100 ग्राम छेना (पनीर)
100 ग्राम मैदा
आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
¼ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
घी- तलने के लिए
चाशनी के लिए:
500 ग्राम चीनी
1 लीटर पानी
गुलाब जल की कुछ बूँदें
1 ग्राम केसर
कोटिंग के लिए:
250 ग्राम सूखा नारियल
बनाने का तरीका:
1. खोया, छेना, मैदा, इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिलाकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें.
2. छोटी-छोटी लोइयां बनाएं.
3. घी गरम करें और लोइयों को धीमी आँच पर गहरे भूरे होने तक तलें।
4. चीनी, पानी, केसर और गुलाब जल से चाशनी बनाएं.
5. तले हुए जामुन को चाशनी में तब तक भिगोएं जब तक वे मिठास सोख न लें.
6. परोसने से पहले जामुन को सूखे नारियल में लपेट लें.