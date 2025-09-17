scorecardresearch
 

Feedback

Tips To Peel Boiled Eggs: उबले अंडे छीलना हो जाएगा और भी आसान! ये 7 आसान हैक्स बचाएंगे टाइम

Tips To Peel Boiled Eggs: उबले अंडे का छिलका निकालने में परेशानी हो रही है? ये 7 आसान किचन हैक्स अपनाकर आप हर बार अंडों का छिलका सेकेंड्स में साफ-सुथरे तरीके से हटा सकते हैं.

Advertisement
X
अंडे छीलना काफी मुश्किल भरा काम होता है. (Photo: FreePic)
अंडे छीलना काफी मुश्किल भरा काम होता है. (Photo: FreePic)

अंडे सेहत लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. ये ना केवल शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं, बल्कि कई अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं. यूं तो अंडों को डाइट में शामिल करने के कई तरीके हैं, लेकिन उन्हें उबालकर खाना सबसे आसान तरीका होता है. उबालकर अंडे खाना यूं तो सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसे छीलना बहुत से लोगों के लिए किसी जंग से कम नहीं होता है. दरअसल, कई बार उबले अंडों का छिलका चिपक जाता है, तो कभी-कभी अंडा टूट सा जाता है. ऐसे में अंडे छीलना बहुत मुश्किल होता है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि कुछ आसान टिप्स से ये काम बहुत आसान हो सकता है. सही तरीका अपनाकर आप हर बार अंडे जल्दी और साफ-सुथरे तरीके से छील सकते हैं. आज हम आपको उबले अंडे छीलने के कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं.

1. उबालते समय नमक और सिरका डालें: अंडे उबालने के लिए रखे गए पानी को उबालते समय उसमें एक चुटकी नमक और एक छोटा चम्मच सिरका डालें. इससे अंडे का छिलका अलग हो जाता है और आसानी से निकल भी जाता है. जल्दी नाश्ता बनाना हो तो ये तरीका बहुत काम आता है.

2. अंडों को ठंडे पानी में डालें: उबालने के तुरंत बाद अंडों को ठंडे या बर्फ वाले पानी में कम से कम 10 मिनट रखें. अचानक मिली इस ठंडक से छिलका ढीला हो जाता है, जिससे छीलना आसान हो जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Ananya Panday (Photo: Instagram/@ananyapanday)
जीक्यू इवेंट में अनन्या पांडे का विंटेज फैशन, शिमरी मिनी ड्रेस में दिखीं गॉर्जियस 
women lost 50kg share 10 secret
न्यूट्रिशनिस्ट शिखा ने घटाया 50 किलो वजन! फॉलो की थीं ये 10 चीजें 
Crispy Rava Dosa (Photo: AI Generated)
घर पर बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी रवा डोसा, ये आसान टिप्स और ट्रिक्‍स करें फॉलो 
Janhvi Kapoor Lehnga Look (Photo: Instagram/@janhvikapoor)
पिंक लहंगे में जाह्नवी कपूर का ग्लैमरस अंदाज, मनीष मल्होत्रा के डिजाइन ने जीता दिल 
urine color changes why?
Urine Color Indications: पेशाब का रंग सेहत का आईना 

3. हल्के से तोड़ें और छीलें: जब अंडा उबल जाए तो किसी प्लेट या काउंटर पर हल्के से थपथपाएं ताकि छिलके में थोड़ी दरारें आ जाएं. अब इस दरार की मदद से धीरे-धीरे छीलें.

4. बहते पानी के नीचे छीलें: नल के पानी के नीचे अंडे छीलने से छिलके के छोटे टुकड़े आसानी से निकल जाते हैं और उंगलियों से चिपकते नहीं हैं.

Advertisement

5. थोड़े पुराने अंडे लें: उबालने के लिए हमेशा थोड़े पुराने अंडे लें. बहुत ताजे अंडों का छिलका निकलना मुश्किल होता है. 7–10 दिन पुराने अंडे आसानी से छिलते हैं.

6. सही तरह से उबालें: अंडों को अच्छे से छीलने के लिए उन्हें सही तरह से उबालने की भी जरूरत होती है. अंडों को कम से कम मीडियम आंच पर करीब 10 मिनट उबालें. न ज्यादा पकाएं न कम, वरना छीलना मुश्किल होगा.

7. जरूरत हो तो एग पीलर का इस्तेमाल करें: इस सभी ट्रिक्स से भी अगर काम ना बने तो अंडा छीलने के लिए एक खास तरह का डिवाइस भी आता है, जिसे एग पीलर कहते हैं. आप छीलने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इससे छिलका जल्दी और साफ तरीके से हटा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement