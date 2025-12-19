बाजरा, मक्का, रागी या जौ? सेलेब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया ने बताया किस मौसम में खानी चाहिए कौन-सी रोटी

क्या आपको गर्म और नरम रोटियां खाना बहुत पसंद हैं? लेकिन कभी-कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी रोटी किस मौसम में खानी चाहिए? अगर हां, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है! सेलेब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया ने इसे बेहद आसान बना दिया है.

और पढ़ें

असल में अलग-अलग अनाज और बाजरे की रोटियां अपने प्राकृतिक गुणों के हिसाब से अलग-अलग मौसम में खाने के लिए फायदेमंद होती हैं. ये रोटियां सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होतीं, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार आपकी हेल्थ के लिए भी बेहद अच्छी मानी जाती हैं. सही मौसम में सही रोटी खाने से पाचन बेहतर रहता है, शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और एनर्जी भी बनी रहती है. आइए जानते हैं कि कौन-सी रोटी किस मौसम में सबसे सही और फायदेमंद है, ताकि आप स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रख सकें.



सर्दियों में बाजरे की रोटी

बाजरा यानी पर्ल मिलेट सर्दियों में खाने के लिए परफेक्ट है. इसकी तासीर गर्म शरीर को ठंड से बचाती है. इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दियों में फेफड़ों और हड्डियों को मजबूत रखता है.



ज्वार की रोटी (गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए)

ज्वार यानी सॉरघम बहुत ही हेल्दी और हल्का अनाज है. सर्दियों में इसकी रोटी स्टैमिना बढ़ाती है और थकान कम करती है. वहीं, गर्मियों में ये शरीर को ठंडक देती है और हाइड्रेटेड रखती है.



मक्के की रोटी (सर्दियों में देती है एनर्जी)

मक्का की रोटी एनर्जी और बॉडी को गर्म रखने के लिए सर्दियों में बेस्ट है. इसमें बी-विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और ठंड से होने वाली सुस्ती को दूर करते हैं.

Advertisement

रागी की रोटी (गर्मियों में ठंडक के लिए)

रागी यानी फिंगर मिलेट शरीर को ठंडा करती है और गर्मियों में बहुत फायदेमंद है. इसमें कैल्शियम और अमीनो एसिड भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है और पसीने से खोए मिनरल की भरपाई करता है.



जौ की रोटी (गर्मियों के लिए हल्की और ठंडी)

जौ यानी बार्ली भी गर्मियों में हेल्दी है. इसकी ठंडी तासीर शरीर को ठंडक देती है, सूजन कम करती है और हाइड्रेशन में मदद करती है.



गेहूं की रोटी (हर मौसम के लिए)

गेहूं की रोटी हर मौसम में खाई जा सकती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बी-विटामिन संतुलित मात्रा में होते हैं. ये पेट पर भारी नहीं होती और शरीर को स्टेबल एनर्जी देती है.



हर मौसम के हिसाब से सही रोटी खाने से शरीर हेल्दी, एनर्जेटिक और मजबूत रहता है. सर्दियों में बाजरा और मक्का, गर्मियों में रागी और जौ और गेहूं (सभी मौसम में) खाने से आप पूरे साल फिट और खुश रह सकते हैं.

---- समाप्त ----