रोजाना करेले का जूस पीने से आपकी किडनी पर क्या होगा असर? जानें फायदे और नुकसान

करेले के जूस को हेल्दी ड्रिंक माना जाता है जो ब्लड शुगर कंट्रोल, वजन घटाने और किडनी की सफाई में मदद करता है. लेकिन इसका ज्यादा सेवन पेट दर्द, उल्टी और मरोड़ जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. जानिए इसके फायदे, नुकसान और सही मात्रा.

करेला का जूस पीने से आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. (Photo: AI generated)
करेला का जूस पीने से आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. (Photo: AI generated)

भारतीय रसोई में ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, जिन्हें खाकर आप बहुत से पोषक तत्व पा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं. इन्हीं में से एक करेला है. इसका स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन सेहत के मामले में यह किसी दवा से कम नहीं है. अगर करेला रोजाना खाया जाए या इसका जूस पिया जाए, तो यह शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है. हालांकि, बेशक करेला हेल्दी हो, लेकिन हर चीज का हद से ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही करेले के जूस को भी सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए. अगर किसी को पहले से किडनी की समस्या है, तो इसे पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. क्यों? इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि रोजाना करेले का जूस पीने के फायदे क्या होते हैं और अगर इसे ज्यादा पिया जाए तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं.

करेले के जूस में क्या-क्या पाया जाता है?
करेले का जूस विटामिन सी, पोटैशियम, जिंक, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. आप इसे पीकर रोज की जरूरत का लगभग 87% विटामिन सी पूरा कर सकते हैं. विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, दिमाग को हेल्दी रखता है और चोट या बीमारी से जल्दी ठीक होने में मदद करता है.

करेले के जूस के फायदे

1. किडनी के लिए अच्छा: करेले का जूस किडनी को साफ रखने में मदद करता है. यह शरीर से गंदगी और टॉक्सिन निकालने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए यह फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करके किडनी पर दबाव कम करता है.

2. ब्लड शुगर कंट्रोल करता है: कई रिसर्च में पाया गया है कि करेले का जूस टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. ये शरीर में नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है और ग्लूकोज के बेहतर इस्तेमाल में मदद करता है.

3. स्किन के लिए फायदेमंद: करेले का जूस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. ये वही हानिकारक तत्व हैं जो स्किन को डल और बूढ़ा बना देते हैं. इसमें प्रो-विटामिन ए भी होता है, जो स्किन को चमकदार बनाता है और घाव या दाने जल्दी भरने में मदद करता है.

4. वजन घटाने में मददगार: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करेले का जूस इसमें मदद कर सकता है. यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, फैट जलाने में मदद करता है और हाई-फैट डाइट लेने वालों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होता है. 

करेले का जूस ज्यादा पीने के नुकसान
करेले का जूस फायदेमंद तो है, लेकिन ज्यादा पीने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में पिया जाए, तो ये परेशानियां हो सकती हैं.

  • पेट में दर्द
  • दस्त या उल्टी
  • पेट में मरोड़ या गैस

हालांकि, कुछ रिसर्च बताती हैं कि करेले का जूस किडनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह नुकसान पहुंचाता है. इसलिए सीमित मात्रा में इसे पीना ही सबसे अच्छा है.

