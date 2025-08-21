बस 14 दिन तक रोज खा के देखो मेथी के बीज, इन लोगों को मिलेगा फायदा

हमारी भारतीय रसोई में कई तरह के बीज होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर बीज है—मेथी या फेनुग्रीक. इसका उपयोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी किया जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप 14 दिनों तक मेथी के बीजों का सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं.

मेथी के बीज और इसके पत्ते दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. बीजों और पत्तों का सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, मेथी का स्वाद गाढ़ा और थोड़ा कड़वा होता है, जिसमें तीखापन भी होता है. यह शरीर में गर्माहट पैदा करती है और कफ और वात को बैलेंस करती है. यह पित्त को बढ़ाती है, इसलिए जिन्हें पित्त की दिक्कत है वो लोग मेथी का सेवन घी के साथ करें.

मेथी के बीजों में सॉल्युबल फाइबर होता है, जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और कार्बोहाइड्रेट्स की अवशोषण प्रक्रिया को धीमा करता है. यह डायबिटीज या इंसुलिन रेज़िस्टेंस वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी है. मेथी पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करती है, जिससे अपच और पेट फूलने की समस्या कम होती है. यह कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को भी रोकती है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा घटता है.

वेट कंट्रोल करने के लिए भी मेथी उपयोगी है, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो भूख कम करता है. ब्रेस्टफीड कराने वाली माताओं के लिए मेथी दूध बढ़ाने में सहायक होती है. मेथी के पत्ते भी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और इंफ्लेमेशन कम करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं.

मेथी के सेवन के लिए आप रात में एक चम्मच बीज पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट उसका पानी पिएं. आप बीजों को चबाकर भी खा सकते हैं या सीधे पानी के साथ निगल सकते हैं. यदि चबाना मुश्किल लगे तो निगलना भी सही ऑप्शन है. बीजों को सलाद, करी या दाल में भी मिला सकते हैं. अगर लंबे समय तक भिगोएं तो इसके अंकुर निकल आते हैं जो सलाद और सूप में डाल सकते हैं. आप थोड़े से भूने हुए मेथी बीज भी सब्जियों या दाल में मिला सकते हैं. मेथी के पत्ते खाने में अच्छी खुशबू और स्वाद देते हैं.

ध्यान रखें कि मेथी का सेवन सीमित मात्रा में करें, एडल्ट्स के लिए 5 से 20 ग्राम पर्याप्त है. अगर आप पहली बार खा रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा से शुरू करें. कुछ लोगों को पेट में परेशानी या एलर्जी हो सकती है. डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग सावधानी बरतें क्योंकि मेथी शुगर को बहुत कम कर सकती है.

