क्या होगा अगर आप रोजाना 2 अंडे खाएंगे? शरीर में दिखने लगेगा ये असर

प्रोटीन की जरूरत सिर्फ फिटनेस फ्रीक ही नहीं, आम इंसान को भी होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, आम इंसान को भी 1 ग्राम प्रतिकिलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना ही चाहिए. इसके लिए लोग अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीजों को जोड़ते हैं. नॉनवेजिटेरियन लोगों को लिए प्रोटीन की कमी पूरी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अंडा.



अंडा ना सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है बल्कि वो कई विटामिन और मिनरल्स भी प्रदान करता है. AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में 2 हफ्ते तक रोजाना 2 अंडे खाने के फायदे बताए हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी ने अंडे की न्यूट्रिशन प्रोफाइल को आसान भाषा में बताते हए समझाया, 'अंडा काफी न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है. इसके पीले भाग में करीब 2.5 ग्राम और अंडे की सफेदी में करीब 4 ग्राम प्रोटीन होता है जो इसे हाई-क्वालिटी प्रोटीन का पावरहाउस बनाता है.'

'अंडों में मौजूद कंपाउंड आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं जो कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्याओं जैसे मैक्युलर डीजेनरेशन और कैटरेक्ट से बचाव करते हैं. मैक्युलर डीजेनरेशन में सेंट्रल विजन धीरे-धीरे धुंधला होने लगता है, जबकि कैटरेक्ट में आंखों के लेंस पर धुंध छा जाती है. ऐसे में अंडे आपकी आंखों की रोशनी को मजबूत बनाए रखते हैं. यदि आप डॉक्टर की सलाह पर अंडे को अपनी डाइट में जोड़ते हैं तो आपको आंखों की रोशनी में फायदा मिल सकता है.'

दिमाग और लिवर को भी फायदा

डॉ. सेठी का कहना है कि अंडे दिमाग और लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद कोलीन ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, मेमोरी और कॉग्निटिव फ़ंक्शंस को मज़बूत बनाता है और फैटी लिवर के खतरे को कम करता है. ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर होने का दावा कई रिपोर्ट कर चुकी हैं.

क्या अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है?

डॉ. सेठी ने बताया, 'अंडों को लेकर एक आम गलतफहमी यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है. अंडे अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं जो हार्ट के लिए जरूरी है. साथ ही साथ अंडे खाने से ब्लड शुगर स्टेबल रहती है जिससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और अचानक थकान या सुस्ती महसूस नहीं होती.

शाकाहारी लोग जो अंडे नहीं खा सकते, वे लोग अंडे की जगह पनीर और टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखें अंडे का सेवन करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

