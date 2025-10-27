scorecardresearch
 

Veg Protein Sources: प्रोटीन की 'खदान' हैं ये शाकाहारी चीजें...डायटीशियन ने गिनाए फायदे

शाकाहारी लोग प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए क्या-क्या खा सकते हैं, इस बारे में सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर की डायटीशिन ने एक इंटरव्यू में बताया है. प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्स के बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

प्रोटीन के लिए शाकाहारी चीजें भी खा सकते हैं. (Photo: FreePic)
भले ही आप वजन कम करने का सोच रहे हों या फिर मसल्स गेन करने का, हर फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना काफी जरूरी है. लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वे लोग अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि उनकी प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी क्योंकि शाकाहारी चीजों में प्रोटीन के सोर्स कम हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल की डायटीशियन डॉ. अंशु चतुर्वेदी का कहना है कि वेजिटेरियन डाइट भी कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करा सकती है बस जरूरत है आपको इम्हें सही तरीके से खाने की. कुछ फूड्स हैं जिनमें अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी को चाहिए. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे प्रोटीन की कमी शाकाहारी लोग पूरी कर सकते हैं.

दाल, बीन्स और मटर

दाल और चना, प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स हैं, साथ ही साथ इनमें फाइबर और जरूरी मिनरल्स भी होते हैं. इन्हें चावल और बीन्स के साथ मिलाकर खाने से या फिर रोटी के साथ खाने से आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंटेन करने में मदद मिलती है.

टोफू या सोयाबीन

सोया उन कुछ शाकाहारी सोर्स में से एक है जिसमें सभी 9 अमीनो एसिड होते हैं. 100 ग्राम टोफू में करीब 10 ग्राम प्रोटीन होता है. साथ ही सोया प्रोडक्ट में भी काफी प्रोटीन होता है. इनका सेवन आप कर सकते हैं.

पनीर और ग्रीक योगर्ट

100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है जबकि 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है. हालांकि, पनीर में फैट भी होता है इसलिए एक्सपर्ट इसे लीन प्रोटीन के साथ बैलेंस करने की सलाह देते हैं.

सीड्स और ड्राईफ्रूट्स

चिया सीड्स और अलसी सीड्स से लेकर भांग और कद्दू के बीजों तक ये सीड्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं. आप इन्हें सलाद पर छिड़क सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं या फिर उन्हें नाश्ते में दलिया के साथ मिलाकर खा सकते हैं.

क्विनोआ

क्विनोआ प्रोटीन और फाइबर दोनों से भरपूर होते हैं, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है. ये ग्लूटेन-फ्री भी होते हैं और इसे पुलाव या खिचड़ी के रूप में खाया जा सकता है. अक्सर फास्टिंग के दौरान खाना जाने वाला कुट्टू का आटा भी प्रोटीन का विकल्प है.

