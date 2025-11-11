scorecardresearch
 

हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, दवा है! न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कॉल ने गिनाए 8 जादुई फायदे, जानें कैसे बदल सकती है आपकी सेहत

हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, एक शक्तिशाली सुपरफूड है. न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कौल के अनुसार, रोज थोड़ी-सी हल्दी लेने से दिल, दिमाग, जोड़ों, पाचन और इम्यूनिटी सभी मजबूत रहते हैं. जानिए कैसे इस सुनहरे मसाले के करक्यूमिन कंपाउंड से आपकी सेहत को मिल सकते हैं 8 बड़े फायदे.

रोजाना हल्दी खाने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है. (Photo: AI Generated)
हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो हर घर की रसोई में मिल ही जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ खाने में रंग और स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है. आपके दादा-दादी के जमाने से ही हल्दी का इस्तेमाल हर चीज में होता आया है चाहे दूध में मिलाकर पीना हो, खाने में डालना हो या चोट पर लगाना हो. इसकी असली ताकत करक्यूमिन नाम के तत्व में होती है, जो सूजन कम करने और शरीर को अंदर से ठीक करने में मदद करता है. न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कौल का कहना है कि अगर रोज थोड़ी-सी हल्दी ली जाए, तो ये दिल, दिमाग, जोड़ों और पाचन को मजबूत रखती है. चलिए जानते हैं हल्दी के कुछ शानदार फायदे, जो इसे एक सच्चा सुपरफूड बनाते हैं. 

1. करक्यूमिन की जादुई ताकत: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर की सूजन कम करता है और मसल्स या जोड़ों के दर्द में राहत देता है. ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो सेल्स को नुकसान से बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है.

2. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: हल्दी शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ती है. इससे आपका दिल मजबूत रहता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम होता है. साथ ही, ये स्किन को भी हेल्दी और चमकदार बनाती है.

3. कैंसर के खतरे को घटा सकती है: रिसर्च में पाया गया है कि करक्यूमिन कैंसर सेल्स के बढ़ने और फैलने को रोक सकता है. हल्दी को रोजाना के खाने में शामिल करने से लंबे समय तक हेल्थ बेहतर रह सकती है.

4. डाइजेशन को बेहतर बनाती है: अगर अक्सर पेट फूला हुआ या भारी लगता है, तो हल्दी मददगार है. इसके सूजन-रोधी गुण आंतों को शांत करते हैं. आप एक गिलास गर्म पानी में चुटकीभर हल्दी मिलाकर पी सकते हैं या खाने में डाल सकते हैं.

5. लिवर को डिटॉक्स करती है: लिवर शरीर का सफाईकर्मी है और हल्दी इसे और ताकत देती है. ये लिवर को टॉक्सिंस से बचाती है और उसे बेहतर काम करने में मदद करती है. हल्दी वाला पानी रोज पीना फायदेमंद हो सकता है.

6. दिमाग को तेज बनाती है: हल्दी दिमाग के लिए भी फायदेमंद है. ये BDNF नामक प्रोटीन बढ़ाती है, जो याददाश्त और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है. ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बचाव कर सकती है.

7. स्किन को निखार देती है: मुंहासों से परेशान हैं? हल्दी आपके काम आ सकती है. इसके जीवाणुरोधी गुण दाग-धब्बे और पिंपल्स कम करते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाते हैं. आप हल्दी फेस मास्क भी ट्राय कर सकते हैं.

8. इम्यून सिस्टम करती है मजबूत: हल्दी वाला दूध सिर्फ दादी का नुस्खा नहीं बल्कि ये असली हीलिंग ड्रिंक है. ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और सर्दी-जुकाम से बचाती है. 

किन लोगों को हल्दी से रहना चाहिए दूर?
ज्यादातर लोगों के लिए हल्दी सुरक्षित है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्टफीडिंग करा रही हैं या आपको लिवर, गॉल ब्लैडर या खून से जुड़ी दिक्कत है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. जो लोग ब्लड थिनर या शुगर की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें भी हल्दी लेने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए.

