मेथी दाना से जीरा तक, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती हैं किचन में रखीं ये चीजें

कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिप-चिपा पदार्थ होता है जो शरीर के लिए आवश्यक है. लेकिन इसका अधिक लेवल धमनियों में फैट जमा सकता है जिसके कारण वे ब्लॉक हो सकती हैं और जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है. एलडीएल (LDL) कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल (HDL) कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल. एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन लोगों के शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है उनकी जान पर हमेशा बनी रहती है इसलिए उसे कम करने के तरीके जरूर अपनाने चाहिए.



एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप कुछ देसी तरीके भी अपना सकते हैं जो धमनियों में से प्लॉक यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कुछ देसी चीजों के बारे में...

अदरक

हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ "खराब" कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है और अदरक इनमें मदद कर सकता है. 2022 में 26 रिसर्च के रिव्यू में पाया गया था कि अदरक के सप्लीमेंट से ट्राइग्लिसराइड्स, कुल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, जबकि एचडीएल (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. यह ब्लड प्रेशर भी कम करता है.

मेथी दाना



मेथी दाना में सपोनिन्स होता है जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के अवशोषण को कम करता हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है. यदि आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच मेथी दाने भिगोकर खाते हैं तो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है.



लहसुन



लहसुन में एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है जो खून में जमे फैट को घोलने और धमनियों को साफ करने के लिए जाना जाता है. इसके लिए आप रोज 2 कच्ची लहसुन की कलियां खाली पेट खा सकते हैं.

हल्दी



हल्दी भी एक शक्तिशाली मसाले के रूप में जाना जाता है. इसमें मौजूद कर्क्यूमिन सूजन को कम करता है और ब्लड वेसिल्स को स्वस्थ रखता है जिससे कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना काफी कम हो जाती है. अगर आप चाहें तो इसे दूध में डालकर या कच्ची हल्दी को खा सकते हैं.



दालचीनी



दालचीनी को भी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद माना जाता है. रोजाना आधा चम्मत दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेना फायदेमंद साबित हो सकता है.

अजवाइन-जीरा



अजवाइन-जीरा दोनों को ही डाइजेशन सुधारने के लिए जाना जाता है और साथ ही ये दोनों मेटाबोलिज्म को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं. अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है जो शरीर में जमे फैट को गलाने में मदद करता है जब की जीरा एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है और खून में लिपिड लेवल को बैलेंस करता है.

प्याज



प्याज कोलेस्ट्रॉल घटाने के सबसे सरल उपायों में से एक है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. इसे रोजाना सलाद या सब्जी के रूप में खा सकते हैं.

