अगर आप भी इन फूड्स में डालते हैं नमक, तो सेहत को पहुंच सकता है नुकसान

हमारी बॉडी को सीमित मात्रा में नमक की सख्त जरूरत होती है, लेकिन अगर शरीर में इसका लेवल तय मानक से अधिक हो जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक साबित होता है. बता दें ऐसी कई चीजें हैं जिनमें अगर नमक डालकर खाया जाए, तो ये हमारी सेहत के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं.

salt intake in curd can be dangerous