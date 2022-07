Potato Wedges: घर पर बनाएं स्वादिष्ट पोटेटो वेजेस, इस रेसिपी से मिलेगा रेस्तरां वाला स्वाद

Potato Wedges Recipe: लोगों को चीजी पोटेटो वेजेस का स्वाद खूब पसंद आता है. घर पर भी आप इन्हें बड़ी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आप चाहें तो आलू उबालकर डीप फ्रीज करके कई दिनों के लिए वेजेस बनाकर रख सकते हैं और मन करने पर कभी भी खा सकते हैं. अलग-अलग सॉस और चीज का स्वाद इनमें जान डाल देता है.



Potato Wedges Ingredients: सामग्री

4 बड़े आलू

1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च (चिली फ्लैक्स)

½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर

1 बड़ा चम्मच इटालियन स्पाइस या ऑरेगैनो

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

How to make potato wedges at home: पोटेटो वेजेस बनाने की विधि