Pomegranate Juice without Juicer: बिना जूसर के आसानी से निकालें अनार का जूस? नोट करें ये तरीका

Pomegranate Juice Recipe: अनार का जूस सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है. शरीर में खून की बीमारी हो या पाचन में सुधार करना हो, अनार का जूस पीने की हर कोई सलाह देता है. अनार के जूस का सेवन हमारी आंतों को साफ रखने में भी मददगार है. साथ ही गठिया के दर्द में भी इसे पिया जाता है. अक्सर आप बाजार से अनार का जूस खरीदकर पीते होंगे लेकिन आप चाहें तो घर पर भी इसका जूस पी सकते हैं. अनार का जूस नॉर्मल जूसर से नहीं निकलता क्योंकि इसमें अनार के बीज अलग निकालने में परेशानी होती है. ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बिना जूसर के अनार का जूस कैसे निकालें.

Pomegranate Juice Ingredients: सामग्री

300 ग्राम अनार

1 ज़िप पाउच

1 चुटकी काला नमक

How to make Pomegranate Juice without juicer: बिना जूसर के अनार का जूस कैसे निकालें:

बिना जूसर के भी आप अनार का बढ़िया जूस निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे. सबसे पहले अनार को छीलकर एक बाउल में निकाल लें. अब इसका जूस बनाने के लिए एक मीडियम आकार का जिप लगा पाउच ले लें. अनार के दानों को इस पाउच में डालें. (ये पूरा भरा नहीं होना चाहिए आधा हिस्सा खाली रखें). इसे अच्छी तरह लॉक कर लें ताकि जूस बाहर न निकले. (आप चाहें ऊपर से एक और जिप लगा पाउच ले सकते हैं.)

अब पाउच को स्लैब पर या चौके पर रखें और उसपर बेलन चलाते हुए जूस बनाएं. ध्यान रखें जब अनार पाउच के जिप की तरफ आ जाए तो हाथों से पाउच के निचले हिस्से में ले जाएं, इससे जूस बाहर नहीं निकलेगा. जब सभी दाने फूट जाएं तो इसे एक गिलास में छलनी से छान लें. तैयार है अनार का जूस. काला नमक मिलाकर पिएं और पिलाएं. आप चाहें तो छलनी में अनार के दाने रखकर चम्मच से दबाते हुए भी गिलास या कटोरे में अनार का रस निकाल सकते हैं. ऊपर से काला नमक छिड़ककर पिएं.