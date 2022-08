Pizza Pocket Recipe: स्नैक्स में ट्राई करें टेस्टी पिज्जा पॉकेट, ऐसे करें तैयार

How To Make Pizza Pockets At Home: अगर आप रोज एक जैसे स्नैक्स खाकर ऊब गए हैं तो आप घर पर यम्मी ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स बनाकर खा सकते हैं. ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स घर के बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे. ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स बनाना बेहद आसान है और इसे खाकर बच्चे बाहर का खाना भूल जाएंगे. आइए जानते हैं घर पर पिज्जा पॉकेट्स बनाने की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी.

ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड स्लाइस- जरूरत अनुसार

मक्खन- 1 बड़ा चम्मच

2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न

2 बड़े चम्मच कटी हुई प्याज

2 बड़े चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च

कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज- जरूरत अनुसार

पिज्जा सॉस- जरूरत अनुसार

3-4 कटे हुए ऑलिव्स

टोमैटो सॉस- जरूरत अनुसार

नमक- स्वाद अनुसार

Bread Pizza Pocket Receipe: ऐसे करें तैयार

-सबसे पहले पैन में मक्खन गर्म करके प्याज भून लें.

-अब इसमें स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च और नमक डालकर फ्राई करें.

-इसके बाद पैन में पिज्जा सॉस और टोमैटो सॉस मिलाकर तेज आंच पर सब्जियों को पकाएं.

-जब सब्जियां पक जाएं तो उसे कटोरी में निकाल कर ठंडा करके इसमें ऑलिव्स और मोजेरेला चीज मिला लें.

-अब ब्रेड के किनारे काट कर बेलन से पतला करलें.

-इसके बाद ब्रेड में स्टफिंग कर ब्रेड को अच्छी तरह पैक करें.

-इसके बाद पैन में तेल गर्म करके स्टफ्ड ब्रेड को मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करें.

-अब आपके पिज्जा पॉकेट बनकर तैयार हैं. इसे टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें.