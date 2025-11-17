scorecardresearch
 

Feedback

People Who Should Never Eat Amla: गलती से भी आंवला ना खाएं ये लोग! सुपरफूड से बन जाएगा बीमारियों की वजह

आंवला हेल्दी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. कुछ लोगों में यह एलर्जी, एसिडिटी, ब्लड शुगर में गिरावट, किडनी स्टोन या दवाओं के साथ रिएक्शन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. जानिए कौन लोग आंवला खाने से बचें और क्यों यह सुपरफूड उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

Advertisement
X
ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए आंवला खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए आंवला खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

People Who Should Never Eat Amla: आंवला को हम सब सुपरफूड मानते हैं और ऐसा मानने की एक-दो नहीं बल्कि कई वजह भी हैं. इसमें विटामिन सी की भरमार होती है, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये पाचन, इम्यूनिटी और स्किन सबके लिए फायदेमंद माना जाता है. लोग इसे जूस, अचार, पाउडर या सप्लीमेंट किसी भी रूप में आराम से ले लेते हैं. लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि आंवला खाना सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है. जी हां, भले ही ये हेल्दी है, लेकिन कुछ लोगों के शरीर पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है.

क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती हैं कि आंवले में कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो सेंसिटिव लोगों में एलर्जी, खुजली या सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. इसके अलावा, कुछ मेडिकल कंडीशंस में आंवला लेने से हालत और बिगड़ भी सकती है. मतलब ये कि आंवला भले ही सुपरफूड है, लेकिन हर किसी का सुपरफूड नहीं है. इसे खाने से पहले अपने शरीर और अपनी हेल्थ कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है. चलिए जानते हैं किन लोगों के लिए आंवला बीमारी बढ़ाने वाला फूड बन सकता है.

1. ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल बहुत कम रहता हो: आंवला ब्लड शुगर और भी नीचे कर देता है. अगर आपका शुगर लेवल जल्दी कम हो जाता हो, आपको चक्कर आते हों या कमजोरी रहती हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आंवला न लें. इससे हालात और खराब हो सकते हैं.

2. ऐसे लोग जिन्हें रहती हो एसिडिटी: जिन लोगों का पेट सेंसिटिव होता है, उनके लिए आंवला कभी-कभी परेशानी बढ़ा सकता है. क्योंकि आंवला काफी खट्टा और एसिडिक होता है, ये एसिडिटी, सीने में जलन, गैस, सूजन और पेट दर्द जैसी दिक्कतें पैदा कर सकता है. अगर आपको पहले से अल्सर, गैस्ट्राइटिस या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, तो कच्चा आंवला या खाली पेट आंवला खाने से बचना ही बेहतर है.

3. जो ब्लड थिनिंग वाली दवाएं लेते हैं: आंवला खुद भी खून को पतला करता है. अगर आप वॉरफरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जैसी दवाएं लेते हैं तो आंवला ब्लीडिंग (खून बहने) का खतरा बढ़ा सकता है. ब्लीडिंग की समस्या वाले लोग भी इसे सावधानी से लें.

सम्बंधित ख़बरें

Kidney Damage (Photo: AI Generated)
इस आसान तरीके से पूरी तरह ठीक होगा किडनी डैमेज! बदलेगी इलाज की सूरत 
Foods for strong bones
जवानी में कमजोर हो रही हड्डियों को बनाना है मजबूत, ये 5 चीजें करेंगी कमाल 
Kidney issues
रात में नींद ना आना हो सकता है किडनी की बीमारी का संकेत, ना करें अनदेखी 
Manika vishwakarma in Miss Universe
मिस यूनिवर्स में छाईं भारतीय सुंदरी मनिका, काले रंग की ड्रेस में ढाया कहर 
signs of kidney damage in urine
यूरिन में ये बदलाव किडनी डैमेज का संकेत, लापरवाही कर सकती है Kidney फेल 

4. जिन्हें किडनी की समस्या या पथरी रही है: आंवले में ज्यादा विटामिन सी होता है, जो शरीर में जाकर ऑक्सालेट बनाता है. यही ऑक्सालेट किडनी स्टोन बढ़ा सकता है. अगर आपको पहले किडनी स्टोन हुई है या किडनी कमजोर है, तो आंवला ज़्यादा मात्रा में न लें.

Advertisement

4. प्रेग्नेंट महिलाएं ना लें: गर्भवती और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए थोड़ी मात्रा में आंवला लेना आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा पेट की परेशानी बढ़ा सकती है। ज्यादा आंवला खाने से पेट खराब, दस्त या ऐंठन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। खासकर सप्लीमेंट के रूप में इसकी उच्च मात्रा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए।

5. जिन्हें एलर्जी हो: कुछ लोगों को आंवले से एलर्जी या सेंसटिविटी भी हो सकती है. ऐसे में खुजली, रैश, सूजन, मतली या पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत आंवला खाना बंद कर दें.

आंवला बहुत फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. अगर आपको ऊपर बताई गई कोई भी स्थिति है तो आंवले को धीरे-धीरे शुरू करें या डॉक्टर से पूछ लें. हर नई हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं है. सबसे जरूरी है ये देखना कि वो आपके शरीर के लिए सही है या नहीं.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement