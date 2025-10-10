scorecardresearch
 

AIIMS के डॉक्टर ने बताई 'सुपरफ्रूट' स्मूदी की आसान रेसिपी, डाइजेशन के लिए साबित होगी गेम-चेंजर!

पपीता सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि एक सुपरफ्रूट है जो पेट की सेहत और डाइजेशन को बेहतर बनाता है. डॉ. सौरभ सेठी की आसान पपीता स्मूदी रेसिपी से ब्लोटिंग, कब्ज और पाचन संबंधी परेशानियों में राहत पाएं, और अपने रोजाना आहार में हेल्दी बदलाव लाएं.

पेट और डाइजेशन के लिए हेल्दी उपाय है ये स्मूदी (Photo: AI Generated)
पेट और डाइजेशन के लिए हेल्दी उपाय है ये स्मूदी (Photo: AI Generated)

सुपरफ्रूट/सुपरफूड सिर्फ एक ट्रेंडी हेल्दी फूड नहीं होता है. ये आपकी हेल्थ को बूस्ट करने का एक आसान और असरदार तरीका भी है. चियासीड्स से लेकर मोरिंगा तक को जहां सुपरफूड्स कहा जाता है, वहीं कुछ पौष्टिक फल भी होते हैं जिन्हें सुपरफ्रूट की कैटेगरी में रखा जाता है. ये सुपरफ्रूट्स आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने का आसान और असरदार तरीकों में शामिल होते हैं. अपने रोजाना के खाने में पोषक तत्वों से भरपूर फलों को शामिल करने से ब्लोटिंग की समस्या कम हो सकती है, कब्ज में राहत मिल सकती है और पेट की सेहत भी बेहतर हो सकती है. इन फायदों को लेने का सबसे आसान तरीका है फ्रूट स्मूदी बनाना, जो ना केवल जल्दी बनती है, बल्कि पेट भी भर देती है. ये आपके लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बन सकती है. ये हमारा नहीं बल्कि एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग लेने वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी का कहना है. हाल ही में उन्होंने पेट को हेल्दी रखने और डाइजेशन बूस्ट करने के लिए एक हेल्दी स्मूदी की रेसिपी बताई है.

डॉ. सौरभ सेठी कहते हैं पेट की सेहत के लिए सबसे बढ़िया फल पपीता है. अपनी लेटेस्ट रील में डॉ. सेठी ने पपीते की स्मूदी की एक आसान रेसिपी बताई है, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत मददगार हो सकती है.

पपीता स्मूदी रेसिपी

इंग्रेडिएंट्स:

1 कप पका हुआ पपीता (कटा हुआ)
½ कप दूध या नारियल का दूध (स्मूदी को क्रीमी बनाने के लिए)
½ कप बर्फ
स्मूदी को मीठा करने के लिए 1 छोटा चम्मच शहद या थोड़ी सी दालचीनी

बनाने का तरीका

सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डालकर तब तक मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट और क्रीमी न हो जाए. आपकी स्मूदी बनकर तैयार है. आप उसे गिलास में डालकर पी सकते हैं. 

क्यों पपीते को कहा जाता है सुपरफ्रूट?

डॉ. सेठी पपीते को डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक बताते हैं. इसके कई कारण हैं, जो उन्होंने अपनी रील में बताएं हैं. वे कारण क्या हैं? 

1. एंजाइम्स से भरपूर: पपीते में पपेन होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने और डाइजेशन को आसान बनाने में मदद करता है.

2. फाइबर और पानी से भरपूर: ये नियमित रूप से पेट साफ होने में मदद करता है और कब्ज को कंट्रोल करता है.

3. एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व: पपीता एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स, विटामिन सी, विटामिन ए और फोलेट से भरपूर होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं.

4. पाचन को आराम देता है: पपीता पेट फूलना, सीने में जलन और हल्की पाचन समस्याओं को कम कर सकता है.

चाहे आपको कभी-कभार डाइजेशन से जुड़ी समस्या होती हो या आप रोजाना हेल्दी गट बनाए रखना चाहती हों, पपीता खासकर स्मूदी के रूप में इसका एक आसान और असरदार उपाय हो सकता है.

