पनीर, अंडा या चिकन: प्रोटीन के लिए क्या खाएं? शरीर के लिए क्या है अधिक फायदेमंद

भारत में डाइट को लेकर अक्सर लोगों के मन में काफी सवाल होते हैं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं? वहीं सोशल मीडिया पर आने वाले अलग-अलग वीडियोज उनके कन्फ्यूजन को और बढ़ा देते हैं क्योंकि एक कहता है ये चीज खाना चाहिए तो दूसरा कहता है नहीं खाना चाहिए. ऐसा ही अक्सर लोगों को इस बात को लेकर काफी कन्फ्यूजन होता है कि वो प्रोटीन के लिए अंडा खाएं, पनीर खाएं या चिकन खाएं? कुछ लोग पनीर को अच्छा मानते हैं, कुछ अंडे को तो कुछ चिकन को. लेकिन आइए आज हम आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट और उसके अवशोषण को देखते हुए तीनों की तुलना करते हैं कि क्या बेस्ट है.

पनीर (Paneer)

100 ग्राम में कैलोरी: 265, प्रोटीन 18 ग्राम, फैट 20–21 ग्राम, कार्ब्स 1–2 ग्राम होता है. पनीर में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन होता है जो धीरे-धीरे बॉडी में रिलीज होता है और पेट को भरा रखता है. पनीर में कैल्शियम और हेल्दी फैट भी होता है जो हड्डियों और मसल्स रिकवरी में मदद करता है.

अंडा (Eggs)

लगभग 2 बड़े अंडे (100 ग्राम) में कैलोरी 155, प्रोटीन 13 ग्राम, फैट: 11 ग्राम और कार्ब्स 1.1 ग्राम होता है. अंडे का प्रोटीन हाई क्वालिटी वाला होता है. अंडे को WHO और पोषण विशेषज्ञ 'गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन' कहते हैं क्योंकि शरीर इसे काफी अच्छे तरीके से अवशोषित करता है. वहीं अंडा विटामिन B12, विटामन D, सेलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होते हैं.

चिकन (Chicken)

100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में कैलोरी 165, प्रोटीन 31–32 ग्राम, फैट 3.5 ग्राम और कार्ब्स 0 ग्राम होता है. इसमें फैट काफी कम होता है और कार्ब्स बिल्कुल नहीं होते.

पनीर या अंडा या चिकन

पनीर वेजिटेरियन लोगों के लिए काफी अच्छा है. वेट गेन, वेट लॉस, लंबे समय तक पेट भरा रखने वाले लोग पनीर खा सकते हैं. वर्किंग लोग, जिम जाने वाले और मसल्स बिल्डिंग करने वाले हर उम्र के लोग अंडा खा सकते हैं. चिकन की बात करें तो इसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है. इसे भी नॉनवेज खाने वाले लोग खा सकते हैं.

विभिन्न रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंडे के प्रोटीन का अवशोषण सबसे अधिक होता है. वहीं यदि बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें तो पनीर और हाई प्रोटीन का सोर्स चिकन होता है. मसल्स बढ़ाने के लिए चिकन और अंडे का सेवन किया जा सकता है. प्रोटीन के लिए आप कोई भी एक चीज बेस्ट नहीं होती बल्कि आपको ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल भी निर्भर करती है.

