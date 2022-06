Paneer Do Pyaza: प्याज के फ्लेवर के साथ झटपट तैयार करें पनीर की ये स्वादिष्ट सब्जी, जानें विधि

Paneer Do Pyaza Recipe: पनीर हमें भरपूर एनर्जी देता है साथ ही यह शुगर के मरीजों के लिए भी पनीर का सेवन फायदेमंद है. घर में कोई फंक्शन हो या आप बाहर कहीं खाने का ऑर्डर कर रहे हों तो वेज लवर्स सबसे पहले पनीर की सब्जी खाना पसंज करते हैं. मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई पनीर समेत कई रेसिपी आपके बनाई और खाई होंगी. लेकिन क्या आपने कभी घर पर पनीर दो प्याजा की सब्जी बनाने का कोशिश की है. प्याज के फ्लेवर के साथ इस सब्जी का स्वाद रोटी के साथ लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं घर पर पनीर दो प्याजा बनाने की विधि.

Paneer Do Pyaza Ingredients: सामग्री

250 ग्राम पनीर

4 प्याज

4 टमाटर बारीक कटा हुआ

1 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 हरी मिर्च

2 टीस्पून धनिया पाउडर

1 टीस्पून हल्दी पाउडर

1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर

1 टेबलस्पून मलाई (क्रीम)

1 टीस्पून चीनी (चाहें तो)

3 छोटी इलायची

1 टीस्पून कसूरी मेथी

1 तेज पत्ता

1 टीस्पून जीरा

नमक स्वादानुसार

तेल जरूरत के अनुसार

How To Make Paneer Do Pyaza: पनीर दो प्याजा बनाने की विधि

पनीर को चौकोर टुकड़ों में काट लें.

टमाटर को मिक्सी में पीसकर प्यूरी तैयार कर लें.

2 प्याज बारीक काट लें. बाकी 2 प्याज बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें.

गैस पर नॉन स्टिक पैन में तेल गर्म करें. इसमें प्याज के बड़े टुकड़ों को डालकर सुनहरा होने तक फ्राई करें.

फ्राई किए हुए प्याज प्लेट में निकाल लें. अब इसी पैन में थोड़ा और तेल गर्म करें.

इसके बाद तेल में जीरा, तेज पत्ता और छोटी इलायची डालकर तड़का लगाएं.

फिर पैन में बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएं.

अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर एक मिनट तक पकाएं.

इसके बाद टमाटर प्यूरी, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चीनी और नमक डालकर ग्रेवी को मध्यम आंच पर पकाएं.

इसे तब तक पकाएं जब तक ग्रेवी से तेल अलग होता न दिखने लगे.

अब ग्रेवी में कसूरी मेथी, फ्राइड प्याज और एक कप पानी डालकर सब्जी को 5 मिनट तक पकाएं.

फिर सब्जी में पनीर और मलाई डालकर मिक्स करके गैस बंद कर दें.

तैयार है पनीर दो प्याजा. इसे हरे धनिये से गार्निश कर सर्व करें.