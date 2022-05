Macaroni recipe: शाम के नाश्ते के लिए ऐसे झटपट तैयार कर लें स्वादिष्ट टोमैटो सॉस मैकरोनी, जानें रेसिपी

Macroni Recipe: आमतौर पर मैकरोनी को पहले उबालकर फिर मसाले में भूनकर बनाया जाता है, लेकिन आज इसे हम एक नए अंदाज में बनाने जा रहे हैं जिसे खाकर बच्चे क्या बड़े भी इसके फैन हो जाएंगे.

Macroni Ingredients: सामग्री

1 कप मैकरोनी

2 प्याज (कटी हुई)

1 शिमला मिर्च (कटी हुई)

1 कप टमाटर प्यूरी

1 टीस्पून गरम मसाला

1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1/4 टोमैटो सॉस

1 पास्ता मसाला पैकेट

नमक स्वादानुसार

तेल जरूरत के अनुसार

How To Make Macroni at Home: घर पर मैकरोनी बनाने की विधि: