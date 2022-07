Special Upma Recipe: बची हुई रोटी से बनाएं परफेक्ट उपमा, फटाफट नोट कर लें ये विधि

Leftover Chapati Upma Recipe: कई बार खाने के बाद भी रोटियां बच जाती हैं. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. सुबह के समय फटाफट हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए आप बासी रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं बची हुई या बासी रोटियों से स्वादिष्ट उपमा बनाने की विधि.

Upma Ingredients: सामग्री

4 रोटियां

एक प्याज बारीक कटा हुआ

एक टमाटर बारीक कटा हुआ

2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई

आधी छोटी चम्मच राई

आधा कप मटर के दाने

एक बड़ी चम्मच मूंगफली दाने, भुने हुए

एक चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

एक छोटा चम्मच नींबू रस

स्वादानुसार नमक

तेल 2 चम्मच

सजावट के लिए

बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्तियां

How To Make Upma From Leftover Chapati: बची हुई रोटी से ऐसे तैयार करें उपमा: