जया किशोरी ने बताया कैसी चाय पीना करती हैं पसंद? खुद बताया सीक्रेट

जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है और लोग उन्हें किशोरी जी के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने 7 साल की उम्र में ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी थी. आध्यात्मिक वातावरण में पली-बढ़ी होने के कारण जया किशोरी की किशोरावस्था ईश्वर की कहानियों और परिवार तथा बड़ों द्वारा सिखाए गए मूल्यों से भरी रही. इसी ने उनकी अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा और प्रेम को जगाया और वे आज फेमस कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानी जाती हैं. लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और वे भी अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात करती हैं. कुछ समय पहले जया किशोरी भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट में पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपनी चाय की पसंद के बारे में बताया था.

कैसी चाय पसंद करती हैं जया किशोरी?

जया किशोरी ने पॉडकास्ट में बताया था, 'मैंने भी डाइट्स की हैं लेकिन मैंने क्लियर बोल दिया था मैं अपनी शाम की दूध वाली चाय नहीं छोड़ सकती. इसके अलावा ऊपर-नीचे जो करना है आप कर दीजिए.'

यानी कि जया किशोरी को दूध वाली चाय पीनी काफी पसंद है और उनकी फेवरेट चीज में से भी एक है जिसे वो किसी भी हालत में नहीं छोड़तीं. तो आइए एक बेस्ट मिल्क टी में क्या-क्या डाला जाता है और उसे बनानी की विधि क्या है, इस बारे में भी जान लीजिए.

दूध वाली बेस्ट चाय बनाने का तरीका

शेफ संजीव कपूर बताते हैं कि यदि आपको चाय का असली स्वाद लेना है तो पानी में दूध डालने के बाद पत्ती मत डालिए. आप पहले पानी डालिए फिर उसमें अदरक, लौंग, इलायची और पत्ती डालकर अच्छे से उबालिए ताकि चाय पत्ती अपना सही रंग दिखा सके. बाद में आप उसमें थोड़ी सा दूध डालिए ताकि उसे थोड़ा सा और टेस्टी बना सकें.

शेफ रणवीर बरार बताते हैं कि दुनिया की बेस्ट चाय उनके पापा बनाते हैं जिसकी रेसिपी वो किसी को नहीं बताते. उनके पिताजी दूध को 2 बार मिलाते हैं. पहली बार चाय बनते समय और दूसरी बार चाय बनने के बाद. साथ ही उनके पिताजी चाय में 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट मुलेठी और सौंफ भी डालते हैं जिससे उसका टेस्ट और भी भी बढ़ जाता है.

