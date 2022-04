Immunity Booster: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना पिएं तीन चाजों से बनी ये ड्रिंक, जानें विधि

Immunity Booster Drink: बीमारियों से बचने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है. देश में एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खान-पान पर ध्यान देना जरूरत है. ऐसे में हम आपको इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी रहे हैं, जिसे आप रोजाना घर पर बनाकर पी सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि.

Immunity Drink Ingredients: सामग्री

1/2 टी स्पून नींबू

बर्फ के टुकड़े

200 ग्राम चुकंदर

200 ग्राम गाजर

50 ग्राम सेब

नमक स्वादानुसार( आप चाहें तो बिना नमक के भी इसे पी सकते हैं)

How To Make Immunity Drink at Home: घर पर इम्यूनिटी ड्रिंक बनाने की विधि: