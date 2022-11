Idli Without Maker: बिना इडली मेकर के भी बनाई जा सकती है सॉफ्ट इडली? आप भी जानें ये तरीका

Cook idli without maker: साउथ इंडियन डिश इडली बनाना बहुत आसान है लेकिन कई लोगों के पास इडली मेकर नहीं होती इसीलिए वह इसे बनाना इग्नोर करते हैं. आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें आपको मेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं बिना मेकर के इडली कैसे बनाएं.

How to cook idli without maker