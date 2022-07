Dal Makhni Without Onion Garlic: बिना प्याज-लहसुन के भी दाल में आएगा बेहतरीन स्वाद, नोट करें ये रेसिपी

Dal Makhni without Onion-Garlic: सावन के महीने में व्रत रखने वाले लोग प्याज-लहसुन के सेवन से परहेज करते हैं. जो लोग प्याज और लहसुन खाने के शौकीन होते हैं उन्हें इनके बिना किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता. अगर आपके घर में भी सावन में बिना प्याज-लहसुन का खाना बनाया जाता है तो दाल मखनी की ये रेसिपी आपके काम की है. इस विधि से आप प्याज लहसुन के बिना भी स्वादिष्ट दाल तैयार कर सकते हैं.

Dal Makhni Ingredients: सामग्री

2 तेज पत्ता

1 दालचीनी

स्वादानुसार नमक

1 कटोरी दूध

1/2 कटोरी मलाई

1 कप साबुत उड़द दाल

1 टीस्पून गरम मसाला

1 टीस्पून धनिया पाउडर

1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1 चुटकी हींग

1 टीस्पून जीरा

1/2 टीस्पून कसूरी मेथी

2 छोटी इलायची

3 टमाटर

1 इंच अदरक

बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया



How To Make Dal Makhni Without Onion Garlic: बिना प्याज-लहसुन के दाल मखनी बनाने की विधि