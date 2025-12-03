सभी Protein को हेल्दी समझने की ना करें भूल! फिटनेस कोच की चेतावनी, ये 6 हाई-प्रोटीन फूड्स पहुंचा रहे नुकसान

प्रोटीन को हमेशा फिटनेस का हीरो कहा जाता है. मसल्स बनानी हों, वजन घटाना हो या बस फिट और हेल्दी रहना हो, हर कोई कहता है प्रोटीन ज्यादा लो. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें आप रोज ‘हाई प्रोटीन फूड’ समझकर खा रहे हैं, वो सच में उतनी फायदेमंद हैं या नहीं? अपने आपको फिटनेस कोच कहने वाले सीन फैनिंग ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर इसी बारे में एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में सीन ने बताया कि कुछ बहुत ही नॉर्मल फूड्स जैसे दही, अंडे, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन बार्स दिखने में जितने हेल्दी लगते हों, लेकिन असल में हमेशा उतने फायदेमंद नहीं होते.



सीन का कहना है कि कई बार हम इन फूड्स को बिना सोचे-समझे ‘हाई प्रोटीन’ मानकर खाते रहते हैं, जबकि इनमें या तो प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है या फिर उनमें इतना ज्यादा फैट, शुगर या कैलोरी होती है कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है. उन्होंने लोगों से एक सीधा सवाल पूछा कि 'क्या आप इन चीजों के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या इन्हें थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करना जानते हैं?' अब सवाल ये है कि वो प्रोटीन से भरपूर फूड्स कौन से हैं और कैसे ये हेल्दी फूड्स आपकी हेल्थ को उल्टा खराब कर सकते हैं.



1. ग्रीक योगर्ट: ग्रीक योगर्ट को लोग प्रोटीन से भरपूर हेल्दी फूड मानते हैं. लेकिन सीन के मुताबिक, फुल फैट योगर्ट उतना फायदेमंद नहीं होता जितना लोग समझते हैं. उन्होंने बताया कि 100 ग्राम फुल फैट ग्रीक योगर्ट में सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि लो फैट योगर्ट में करीब 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है. अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, तो लो फैट ग्रीक योगर्ट में थोड़ा प्रोटीन पाउडर मिलाकर खाएं. इससे कैलोरी कम होगी और प्रोटीन ज्यादा मिलेगा.

और पढ़ें

2. पीनट बटर: पीनट बटर सुनते ही लोगों को लगता है कि ये प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है. लेकिन हकीकत इसके उलट है. सीन का कहना है, 'अगर पेट की चर्बी कम करनी है, तो पीनट बटर से दूरी बना लो.' इसका कारण ये है कि पीनट बटर में कैलोरी बहुत ज्यादा और प्रोटीन कम होता है. यानी इससे पेट जल्दी नहीं भरता, लेकिन वजन जरूर बढ़ सकता है.

3. अंडे: अंडे को 'सुपरफूड' कहा जाता है और यह सच भी है. लेकिन एक अंडे में सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन होता है. अगर आप सुबह दो अंडे खाकर सोचते हैं कि दिनभर का प्रोटीन मिल गया तो ऐसा नहीं है. सीन कहते हैं, 'कम से कम चार या पांच अंडे खाओ, तभी तो कुछ असर दिखेगा.' यानि, अंडे अच्छे हैं लेकिन जरूरी मात्रा में खाना ही असरदार होता है.

Advertisement

4. प्रोटीन बार्स और सीरियल: आजकल 'हाई प्रोटीन बार', 'प्रोटीन सीरियल' या 'प्रोटीन स्नैक' खूब बिकते हैं. लेकिन फैनिंग के अनुसार, इनमें प्रोटीन से ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड चीजें होती हैं. 'सिर्फ इसलिए कि पैकेट पर ‘प्रोटीन’ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है.' ज्यादातर प्रोटीन बार्स और शेक्स मीठे और प्रोसेस्ड होते हैं. अगर कोई चीज बारकोड वाले पैकेट में बंद है, तो उसे खरीदने से पहले लेबल जरूर पढ़ें.

5. ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू या अखरोट जैसे मेवे शरीर के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप इन्हें प्रोटीन सोर्स मानते हैं, तो यह गलती है. सीन का कहना है, 'ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन के लिए बेकार स्नैक हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत होती है.' थोड़ी मात्रा में खाना ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें मुट्ठी भर खाते रहेंगे, तो वजन बढ़ने में देर नहीं लगेगी.



समझदारी से चुनें प्रोटीन?

फैनिंग का कहना है कि ज्यादा प्रोटीन लेना हमेशा जरूरी नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि कहां से और कितनी मात्रा में ले रहे हैं. कई बार लोग बिना सोचे 'हाई प्रोटीन' फूड्स खाते हैं, जो उल्टा असर कर देती हैं. इसलिए अगली बार जब भी कोई प्रोटीन स्नैक या हेल्दी स्प्रेड खरीदें तो लेबल जरूर पढ़ें, कैलोरी देखें और वही चुनें जो आपके फिटनेस गोल्स के लिए सही हो.

---- समाप्त ----