scorecardresearch
 

Feedback

Betel leaf health benefits: खाने के बाद चबा लें ये 1 पत्ता, पेट रहेगा दुरुस्त और वजन होगा कम

पान के पत्तों का भारत में पूजा-पाठ में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं जो हर अपच, गैस और सांस की बदबू जैसी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में कारगार हैं.

Advertisement
X
पान के पत्तों में कई औषधीय गुण मौजूद हैं. (Photo: AI-generated)
पान के पत्तों में कई औषधीय गुण मौजूद हैं. (Photo: AI-generated)

Betel leaf health benefits: भारत में पान के पत्ते का चलन सदियों से चला आ रहा है, पूजा-पाठ से लेकर खाने में लोग इनका काफी इस्तेमाल करते हैं. पान के पत्ते सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का खजाना हैं. पान के पत्तों का सेवन करने से सेहत को बहुत लाभ मिलता है,  इसमें विटामिन A, विटामिन C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं.

आयुर्वेद में तो पान के पत्ते को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है और पेट के समस्या के लिए तो पान के पत्तों का कोई तोड़ नहीं है. खाने के बाद गैस, अपच और सांस की बदबू जैसी परेशानियों अगर आप परेशान रहते हैं तो आप रोजाना खाने के बाद एक पत्ता चबा लीजिए. इस एक पत्ते को चबाने से आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगा और आपका डाइजेशन भी ठीक होगा.

डाइजेशन होगा बेहतर

पान के पत्ते पेट की समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं,  इन्हें खाने से गैस, कब्ज और एसिडिटी से छुटकारा मिलता है. पान के पत्तों में मौजूद तत्व डाइजेशन एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, जिससे खाना जल्दी और आसानी से पच जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

National Nutrition Week 2025 (Photo: ITG)
इन 5 न्यूट्रिएंट्स की कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं भारतीय, जानें कैसे कर सकते हैं पूरी 
Ganeshotsav Bhog Reicpes (Photo: AI Generated)
इस गणेशोत्सव घर पर ट्राई करें ये दो स्पेशल भोग रेसिपी, बाप्पा और मेहमान दोनों होंगे खुश 
how to get good skin
बॉलीवुड हीरोइनें कैसे रखती हैं अपनी स्किन का ख्याल, आप भी अपनाएं उनकी हेल्दी हैबिट्स 
man drink coffee with cocoa
सुबह की कॉफी में मिलाएं थोड़ा सा कोको पाउडर, मिलेंगे कई बेनेफिट्स 
foods for strong bones
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हेल्दी डाइट के साथ खाएं ये चीजें, दर्द और कमजोरी रहेगी दूर 

डायबिटीज कंट्रोल में मददगार

डाइजेशन को सुधारने के साथ-साथ पान के पत्ते का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है.

Advertisement

सांस की बदबू होगी खत्म

मुंह की बदबू और बैक्टीरिया को पान के पत्ते कम करते हैं, इसलिए खाने के बाद एक पान का पत्ता रोजाना चबाना चाहिए. पान के पत्ते में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मसूड़ों की समस्या और कैविटी को रोकने में भी असरदार साबित होते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने वाला

पान के पत्ते डाइजेशन के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी कारगार है, इमसें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं.  रोजाना खाने से सर्दी-जुकाम और मौसमी इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

 दर्द और सूजन में राहत

पान के पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिनकी वजह से ये जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. जिन लोगों को सूजन कम करनी होगी, उन्हें पान का पत्ता जरूर खाना चाहिए.

वजन घटाने में मददगार

पान के पत्ते मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे फैट बर्निंग तेजी से होती है. इसलिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें पान के पत्तों को खाने के बाद जरूर खाना चाहिए.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

पान के पत्तों का जूस आप अपने चेहरे और बालों पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को साफ करने और बालों को मजबूती देने में मदद करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement