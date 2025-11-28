Fruits That Increases Risk Of Heart Attack: दिल के 'दुश्मन' हैं ये 5 फल! खाने से बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा, नाम जान हो जाएं सावधान

Fruits That Increases Risk Of Heart Attack: आप सभी जानते हैं कि फल आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फल ऐसे भी हैं जो ज्यादा खाए जाने पर आपके दिल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? जी हां, ये फल भले ही हेल्दी दिखते हों, लेकिन इनमें नेचुरल शुगर (चीनी) काफी ज्यादा होती है. ज्यादा मात्रा में इन्हें खाने से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे धीरे-धीरे दिल पर दबाव पड़ने लगता है. अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं, जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आज हम आपको ऐसे 5 फलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें ज्यादा खाने से आपके दिल को नुकसान हो सकता है. चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फल.



1. तरबूज: गरमी में ठंडा तरबूज किसे नहीं पसंद? लेकिन इसमें नेचुरल शुगर काफी होती है. अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में तरबूज खाते हैं, तो ये ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल बढ़ा सकता है, जिससे दिल पर बुरा असर पड़ता है. कभी-कभार इसे खाना ठीक है, लेकिन रोजाना तरबूज का ओवरडोज हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है.

2. ज्यादा पके केले: केले एनर्जी और पोटैशियम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्यादा पके हुए केले में शुगर बहुत बढ़ जाती है. ये शुगर जल्दी पच जाती है, जिससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों तेजी से ऊपर जा सकते हैं. अगर केले खाने का मन है, तो हल्के हरे केले चुनें. इनमें शुगर कम और फाइबर ज्यादा होता है.

3. अंगूर: अंगूर देखने में हानिरहित लगते हैं, लेकिन इनमें फ्रुक्टोज (नेचुरल शुगर) की मात्रा काफी होती है. ज्यादा अंगूर खाने से शरीर में शुगर तेजी से बढ़ सकती है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. मुट्ठी भर तक ठीक है, लेकिन रोजाना एक कटोरी अंगूर खाना दिल के लिए अच्छा सौदा नहीं है.



4. आम: आम को फल का राजा कहा जाता है, लेकिन ये शुगर का भी राजा है. डॉक्टर्स के मुताबिक, आम में बाकी फलों के मुकाबले बहुत ज्यादा नेचुरल शुगर होती है. अगर आप डायबिटीज या हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आम का सेवन कभी-कभार ही करें.

5. लीची: छोटी और रसीली लीची दिखने में भले ही हानिरहित लगे, लेकिन इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है. इससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकती है, जो दिल के मरीजों या डायबिटिक लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में इसे कभी-कभार ही खाएं, रोज नहीं.

फल सेहतमंद हैं, लेकिन हर फल रोजाना खाने के लिए अच्छा नहीं होता. अगर आप अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो तरबूज, पके केले, अंगूर, आम और लीची जैसे ज्यादा मीठे फलों को बैलेंस के साथ खाएं. इसके बजाय, सेब, अमरूद, बेरीज, संतरा और पपीता जैसे फल रोजाना के लिए बेहतर ऑप्शन हैं. इनमें शुगर कम, फाइबर ज्यादा और दिल के लिए फायदेमंद तत्व मौजूद हैं.

