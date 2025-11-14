scorecardresearch
 

Feedback

Eggs For Brain Health: बच्चे का दिमाग तेज करने का आसान तरीका, रोज खिलाएं इतने अंडे, शरीर भी बनेगा मजबूत

बच्चों के दिमागी विकास के लिए अंडा किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें मौजूद कोलीन, विटामिन B12, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाते हैं और याददाश्त बढ़ाते हैं. जानिए बच्चों को रोज कितने अंडे देने चाहिए और क्या कहती है नई रिसर्च.

Advertisement
X
बच्चों की सहेत के लिए वरदान है अंडा (Photo: AI Generated)
बच्चों की सहेत के लिए वरदान है अंडा (Photo: AI Generated)

Eggs For Brain Health: जब बात बच्चों की बढ़त और उनके दिमागी विकास की आती है, तो हर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है कि आखिर उसे क्या खिलाएं जिससे बच्चा तेज, मजबूत और हेल्दी बने. बच्चे के खानपान में क्या शामिल किया जाए, जिससे उसका दिमाग तेज चले, याददाश्त बढ़े और शरीर भी मजबूत बने. ये सभी सवाल वो हैं जो हर घर में पूछा जाता है. ऐसे में एक ऐसा सुपरफूड है जो आपके सभी सवालों का जवाब है और वो अंडा है.

अंडा सिर्फ नाश्ते का हिस्सा नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का खजाना है. इसमें वो सब कुछ होता है जो एक बढ़ते बच्चे को चाहिए. इसमें प्रोटीन, विटामिंस, हेल्दी फैट्स और दिमाग को तेज करने वाला पोषक तत्व कोलीन भी होता है. यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि बच्चों की डाइट में अंडा जरूर होना चाहिए. ये बच्चों के दिमाग, शरीर और इम्यून सिस्टम तीनों के लिए बहुत फायदेमंद है. आइए जानें कैसे अंडा आपके बच्चे की ब्रेन पावर बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें रोजाना कितना देना चाहिए.

क्या दिमाग के लिए वाकई अच्छे हैं अंडे?
अंडे में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कोलीन, विटामिन बी12, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन. ये सब मिलकर बच्चे के दिमाग के सेल्स को मजबूत बनाते हैं और सीखने, याद रखने और ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाते हैं. यानी, जो बच्चे रोज अंडा खाते हैं, वे ज्यादा फोकस्ड, एक्टिव और पढ़ाई में अच्छे रहते हैं. इसीलिए डॉक्टर भी बच्चों के डाइट में रोजाना अंडा शामिल करने की सलाह देते हैं.

अंडे के कौन-कौन से पोषक तत्व दिमाग को बनाते हैं मजबूत?

1.कोलीन: ये अंडे में पाया जाने वाला एक खास तत्व है जो याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है.
2. विटामिन बी12: ये दिमाग और नसों को सही तरह से काम करने में मदद करता है.
3. ल्यूटिन और जेक्सैंथिन: ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो दिमाग के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाते हैं.
4. प्रोटीन: अंडे में मौजूद प्रोटीन शरीर और दिमाग दोनों के डेवलपमेंट में मदद करता है.

अंडे खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है, क्योंकि इसमें मौजूद कोलीन और विटामिन B12 मिलकर ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाते हैं और सीखने व याद रखने की क्षमता बढ़ाते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद ल्यूटीन और जीएक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चों के ब्रेन को स्ट्रेस और इंफ्लेमेशन से बचाते हैं, जिससे वे ज्यादा फोकस्ड और एक्टिव रहते हैं. 

बच्चों को रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए?
डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे रोजाना 1 से 2 अंडे आराम से खा सकते हैं.

1–3 साल के बच्चे: रोज 1 अंडा काफी है.
4–8 साल के बच्चे: रोज 2 अंडे तक दिए जा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Miss India and Miss Pakistan
मिस इंडिया को टक्कर दे पाएंगी मिस पाकिस्तान? खूब दिख रहा दोनों का याराना 
Spinach For Hair Growth
बालों की ग्रोथ के लिए सुपरफूड है पालक, यूं करें इस्तेमाल 
Mankia vishwakarma on Delhi blast
'हम बंटेंगे नहीं...', मिस यूनिवर्स में पहुंचीं भारतीय सुंदरी का दिल्ली धमाके पर पोस्ट 
kidney bean shape sofa
सेलेब्स के घर खूब दिख रहा ये यूनिक सोफा, देखिए PHOTOS 
Manika vishwakarma red dress in Miss Universe 2025
मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी मनिका का रॉयल लुक, लाल रंग में चलाया जादू 

अगर आपका बच्चा दाल, चिकन या मछली जैसी चीजें भी खाता है, तो आप हफ्ते में 4–5 दिन अंडा दे सकते हैं. इससे बच्चे को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बल्कि दिमाग के लिए जरूरी प्रोटीन और कोलीन मिलेगा.

क्या कहती है रिसर्च?
2023 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे नियमित रूप से अंडे खाते हैं, उनके शरीर में कोलीन का लेवल बेहतर होता है और उनका दिमागी विकास तेज होता है. यानि, रोजाना एक अंडा बच्चे की याददाश्त, ध्यान और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement